Villalba: «Todos queremos jugar y todos podemos entrar»

El Caballito de Soria colgado al cuello. Han sido seis temporadas con el celeste sobre la piel, todos los de su carrera profesional hasta el momento. Se hizo de las filas numantinas a los 19 años, llegado como una de las perlas más deseadas de aquel momento de la factoría de Palencia.

El tiempo, la constancia, el talento y la humildad le han dado la razón a quienes así valoraban al murciano. José Villalba Zamorano ha sido un pilar estratégico sobre el que ha crecido hasta el título de la Copa del Rey y tres subcampeonatos consecutivos de la Superliga el nuevo Soria, Río Duero primero y Grupo Herce después. A Pepe se le quiere en Los Pajaritos, y su vuelta va a ser muy emotiva.

Iba a ser pronto, en la primera jornada de la fase regular, pero incluso será antes, dado que a Unicaja Costa de Almería se le ha invitado a participar este fin de semana en el torneo de presentación de la Superliga y Soria será la sede: «La verdad es que tengo muchas ganas de ir para allá, de reencontrarme con mucha gente de allí, y estrenamos pabellón además, así que tengo muchas ganas de jugar».

Villalba es quien es actualmente por su paso por el club soriano, y lo sabe: «He estado ahí seis años y muy contento ,la verdad; he estado muy bien, muy feliz, y creo que tanto el club como yo hemos ido creciendo juntos». Ha dejado a su marcha un equipo que «ahora mismo está en un nivel muy bueno».

Esa afición que ha tenido a favor, ahora estará en contra, pero siempre con el respeto como sato y seña: «A 'La Curva', a todos los aficionados sorianos, les pido que vayan al pabellón, que lo llenen, como siempre, porque estoy seguro de que este fin de semana y de que en la liga también pasaremos un buen rato, y que animen a Soria, claro, que no me animen a mí, obviamente -sonrisa-«.

Sabe, en todo caso, que será así, que la afición celeste seguirá respondiendo a los suyos, «llenando Los Pajaritos y animado como lo ha estado haciendo estos últimos años». Escueto respecto a la semifinal que los verdes jugarán ante Guaguas, «es el rival a batir siempre», no se obsesiona con el resultado: «Es todavía pretemporada».

Siguiendo con esa idea, el receptor de Cieza tiene claro la misión encomendada para todo el equipo: «Nosotros tenemos que jugar y hacernos al grupo, jugar todos en la misma línea, y creo que sí, que todos los torneos y partidos de pretemporada al final son para ver lo que hacemos nosotros, dónde fallamos y dónde podemos mejorar».

Por lo tanto, Unicaja Costa de Almería va «a ver lo que el equipo es capaz de hacer para ajustar el trabajo en la recta final de preparación antes de los partidos oficiales, que para eso es este periodo previo». A pista puede saltar cualquiera de los ahorradores, todos en alto nivel: «Pablo ha hecho un buen equipo de 14, puede jugar cualquiera y los entrenamientos son de mucha calidad».

Sobre el técnico almeriense, con el que coincidió en Palencia, está descubriendo un sistema de trabajo que le gusta: «Es diferente, porque cuando estuvimos juntos yo era muy pequeño y él cumplía la función de segundo, entonces con él de primero nunca había trabajado; es mi amigo, pero ahora es mi primer entrenador y hay que separar un poquito cuando estamos entrenando y cuando estamos fuera de la cancha».

Convencido, «el trabajo del equipo me parece que está siendo muy bueno, hemos pasado mucho calor en los primeros días -risas-, pero ya mejor, más fresquito, y todos tenemos muchas ganas de jugar, así que sumamos y estamos haciendo una labor bastante buena».

También los jóvenes, a los que mete en la ecuación a plenos efectos: «Soy el viejo de los jóvenes y el joven de los viejos, y aquí puede entrar a jugar cualquiera y hacerlo muy bien». Se queda con que «en los entrenos se nota la competitividad, que todo el mundo quiere jugar».

Respecto al grupo, «somos un montón de españoles, todos nos conocíamos». En su caso particular, «tenía ganas de jugar con Ángel y con Paquillo, ya que al final es gente que conozco desde hace ya tiempo y no había tenido la oportunidad de jugar con ellos».

El límite no existe: «Techo, ninguno; vamos a trabajar día a día para hacerlo lo mejor posible y llegar lo más alto posible, y seguro que haciéndolo así, vamos a lograrlo». Eso sí, «será una liga muy igualada, los equipos se han reforzado bien y los partidos van a ser una guerra; vamos a ir a matarnos a todos los partidos y se lo va a llevar el que mejor esté ese día».