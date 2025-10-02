Luis Ángel Maté y Natalia Fischer lideran la primera cita de la Škoda Titan Desert Almería Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería han participado en la primera salida de esta nueva edición de una carrera que se consolida por su épica y espectacularidad

La Skoda Titan Desert Almería ha dado comienzo este jueves con una primera etapa que ha recorrido algunos de los paisajes más espectaculares de nuestra provincia. Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería han arropado a los corredores y a la organización durante la salida de esta primera cita.

Algo más de 200 kilómetros separan Almería y Málaga. 200 kilómetros que hoy, en la Škoda Titan Desert, han parecido mucho menos. Porque Luis Ángel Maté y Natalia Fischer han convertido el Cabo del Gata en su casa. Los dos malagueños, el de Marbella y la de Estepona, se han convertido en los primeros líderes de la carrera.

Para el 'Lince' empieza a ser ya una rutina. El de KH7 ya hizo la misma gesta el año pasado. Fue ganador de etapa y primer maillot rojo de la carrera. Maté lo celebró hace un año con mucho cariño: «Creo que no era líder de una carrera desde que era cadete». Esta vez el recuerdo de ser el primero de la general era más reciente.

La cabeza de carrera masculina fue en un grupo compacto de más de 10 corredores hasta los últimos kilómetros. Un grupo de bikers y exprofesionales que subieron juntos el alto de la Vela Blanca, bajaron juntos el puerto y rodaron pegados durante todo el tramo que discurre por el cabo de Gata.

Las ramblas del final, con su arena fina y su terreno rodador, marcaron la diferencia. Allí se destacaron dos nombres que son presente o pasado reciente del ciclismo español, dos ex World Tour que reconocen ser, además, buenos amigos: Maté y Luis León Sánchez.

'Luisle' dejó que fuera el 'Lince' el que se llevara la etapa y el primer liderato, consciente de que quizás puede abrir hueco en otros terrenos más favorables. Hoy, de momento, el maillot rojo se queda en Andalucía.

Más decidida pareció desde el principio la etapa en su clasificación femenina. Natalia Fischer, campeona de España de XCM y gran favorita a la general, hizo bueno favoritismo y se llevó la etapa y el maillot azul de líder.

La esteponera, debutante en una prueba de Titan World Series, fue abriendo hueco y rodando en solitario desde el principio. No dio demasiada opción a su gran rival en la general, tras la baja de Tessa Kortekaas, la madrileña Pilar Fernández.

Fischer reconoció el miércoles que estaba nerviosa ante lo que se fuera a encontrar en su debut, pero no hay duda de que las piernas son de una subcampeona de Europa. Allí no hay nervios que frenen. Su ventaja tras poco más de 100 kilómetros de etapa roza los 20 minutos con 'Pili'.

Líderes malagueños

La carrera tiene sus dos primeros líderes y ambos son malagueños. Una Škoda Titan Desert Almería que arranca con mucho acento andaluz.

El vicepresidente de la Diputación José Antonio García; la delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín Moya; el concejal de Deporte y Vida Activa, Antonio Jesús Casimiro; y también el delegado territorial de Deporte, Juan José Alonso, han querido estar presentes en esta cita.

El también diputado provincial de Deporte José Antonio García se ha dirigido a los corredores durante el brieffing previo a la carrera para destacar que van a «pedalear por el único desierto de Europa, conquistar el mítico puerto de Velefique, adentrarse en la Sierra de los Filabres, atravesar el interior de la base de la Legión o sentir la brisa del Cabo de Gata es un privilegio reservado a muy pocos. Disfrutad de cada pedalada porque estáis recorriendo un escenario único en el mundo».

«La provincia de Almería está abierta a cada uno de vosotros y lo que os ofrece no tiene comparación en el panorama nacional: un entorno singular, diverso y espectacular que convierte a esta Titan Desert en una experiencia irrepetible tanto para los participantes como para quienes la seguimos de cerca», ha añadido García.

Antonio Casimiro ha destacado, por su parte, los beneficios de «unir deporte y naturaleza para el desarrollo sostenible de Almería» y ha puesto el foco en El Toyo: «estamos trabajando para convertirlo en un destino preferente para los eventos deportivos en España».

Y Aránzazu Martín ha explicado que «la Titan Desert es una experiencia de superación, aventura, resistencia y compañerismo, una de las grandes citas del calendario deportivo europeo y un emblema de nuestra provincia, que pone de manifiesto la capacidad de Almería y de Andalucía para acoger grandes eventos referentes del turismo deportivo internacional».

Además, desde la Junta han destacado que a esta carrera «le damos un componente social, con la puesta en marcha un año más del Desafío Ambassador, una iniciativa con la que llevamos a 12 ciclistas andaluces amateur a participar de forma gratuita en esta carrera, representando a nuestra comunidad autónoma y conviviendo en igualdad con deportistas de élite, premiando además al mejor andaluz o andaluza».