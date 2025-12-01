El Museo de Jaén expone un busto de la diosa Minerva como 'Pieza destacada'

El Museo de Jaén cuenta desde este lunes con un nuevo espacio expositivo, en el que un busto de la diosa romana Minerva será 'Pieza ... destacada' durante los próximos dos meses.

Es el nombre que se ha elegido para este nuevo programa que, con carácter bimestral, dará a conocer colecciones que habitualmente no se muestran al público y que pertenecen a los fondos del espacio museístico.

Además, va acompañado de «un marcado carácter social», pues cada nueva muestra será apadrinada por un colectivo o asociación y la pieza escogida será elegida tanto por motivos técnicos como por su impacto entre los internautas a través de las redes sociales del Museo de Jaén.

«Unimos los espacios físico y virtual del museo siempre con el objetivo de dar a conocer las colecciones más emblemáticas», ha explicado este lunes en una nota el delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala.

La primera de estas muestras la protagoniza un busto de terracota de la diosa romana Minerva. Bajo el título 'Diosa de la sabiduría y las artes', presenta la iconografía clásica de la imagen, con casco y égida, una coraza con el símbolo de la gorgona Medusa en el pecho.

Castillo de Locubín

La obra data del siglo II y procede del yacimiento de Cabeza Baja de Encina Hermosa, en Castillo de Locubín. Excavada en 1985, ingresó en el Museo de Jaén en el año 2018. Con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, el colectivo que ha apadrinado la muestra de esta pieza es Horizonte Asperger.

Ayala ha afirmado que «cada mirada invita a comprender y a aprender desde la sabiduría». Al mismo tiempo, ha subrayado el compromiso de la Consejería con la accesibilidad y la inclusión en lo que a los espacios culturales se refiere. «Disfrutar del patrimonio cultural es un derecho de todos y cada uno de los andaluces y los jienenses», ha añadido.

Por otro lado, y en cuanto a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Biblioteca Pública Provincial de Jaén ha organizado un montaje de teatro inclusivo en colaboración con la Escuela Municipal de Teatro de Úbeda Ricardo Iniesta y con Nati Villar. Se titula 'Qué lío de exposición' y tendrá lugar este martes a las 18:30 horas.