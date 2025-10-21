El jienense Pedro Sánchez, Premio Nacional de Hostelería Hostelería de España le otorga el galardón en la categoría de cocinero empresario

El cocinero jienense Pedro Sánchez se alza con uno de los Premios Nacionales de Hostelería, en concreto, en la categoría de cocinero empresario. Hostelería de España ha publicado la nómina de ganadores de esta 29ª edición, cuya gala se celebrará el 4 de noviembre en Castellón.

«El sector hostelero busca homenajear, un año más, el trabajo, compromiso y profesionalidad de establecimientos, empresas e instituciones y personas que han destacado en aspectos claves como la innovación, la sostenibilidad, el apoyo a la cultura», indica la organización.

Los Premios Nacionales de Hostelería son el resultado de la participación de las 52 asociaciones territoriales de Hostelería de España, y reúnen cada año a hosteleros, empresarios, cocineros, periodistas y entidades.

En esta edición se han establecido 18 categorías y los premios se les han otorgado a José Cobos Mena (Málaga), como empresario hostelero; Grupo Vaquer (Zaragoza), como empresa hostelera; Restaurante Santa Ana (Murcia), en la categoría de empresa comprometida con la responsabilidad social; y Nectari Restaurante (Barcelona), por su compromiso con las personas con discapacidad.

Entre los galardonados también se encuentran Gourmet Catering&Eventos (Valencia), por su innovación; y La Preba de la Sidra de Gascona (Asturias), por la promoción de la cultura y la gastronomía. El Grupo El Pòsit (Tarragona) ha sido distinguido por su sostenibilidad; Maikel Rodríguez Cortina (Toledo), como profesional de sala; el Grupo Tatel, por su internacionalización, y el premio a la concordia 'José Luis Fernández Noriega' ha reconocido la acción de la hostelería desplegada ante la DANA; y Óscar Somoza (Zamora), por su contribución al sector, entre otros.

