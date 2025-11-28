Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La directora del Museo Íbero explica a las autoridades algunas de las piezas presentes en la exposición. Ideal

La identidad íbera y la muerte a través de sus animales mitológicos

La exposición 'Animales de ultratumba' en el Museo Íbero muestra la fascinación de este pueblo por grifos, sirenas y leones

A. C.

Jaén

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

El Museo Íbero de Jaén acogerá durante los próximos seis meses la exposición 'Animales de ultratumba. Diálogos entre la mitología íbera y el imaginario mediterráneo ... clásico', donde a través de los seres mitológicos de esta cultura se muestra cómo las élites íberas afrontaban la muerte, el prestigio y la identidad.

