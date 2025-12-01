Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El pianista Chico Pérez, sobre el escenario junto al resto de músicos. J. A. G-M

Chico Pérez y sus músicos pasean su talento por la noche mágica de Vilches

Interpretaron los temas más significativos de los tres álbumes publicados, 'Gruserías', 'Continente 27' y 'Sarao'

José Antonio García-Márquez

Vilches

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:12

Comenta

Jaén es tierra de talentos y entre ellos Chico Pérez ocupa un lugar destacado en el olimpo de los músicos. El pianista, intérprete y compositor ... jienense, acompañado por tres de sus cuatro músicos (falló el violonchelista Manu Moro, en cama por la gripe), ofreció en el Teatro Miguel Hernández de Vilches un concierto basado en la diversidad estilística y la calidad interpretativa con esa propuesta musical tan suya en la que combina la raíz del flamenco con influencias del jazz, el blues y la música clásica. Gustó tanto que el público todavía podría seguir aplaudiendo.

