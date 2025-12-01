Chico Pérez y sus músicos pasean su talento por la noche mágica de Vilches

Jaén es tierra de talentos y entre ellos Chico Pérez ocupa un lugar destacado en el olimpo de los músicos. El pianista, intérprete y compositor ... jienense, acompañado por tres de sus cuatro músicos (falló el violonchelista Manu Moro, en cama por la gripe), ofreció en el Teatro Miguel Hernández de Vilches un concierto basado en la diversidad estilística y la calidad interpretativa con esa propuesta musical tan suya en la que combina la raíz del flamenco con influencias del jazz, el blues y la música clásica. Gustó tanto que el público todavía podría seguir aplaudiendo.

Chico Pérez, la figura más relevante del pianismo flamenco actual, se presentó en el escenario del Miguel Hernández arropado por los sonidos armónicos del bajista Fito Esteban, el ritmo y versatilidad del batería Sergio García y la voz cálida y aflamencada de la cantante, cantaora y compositora Aroa Fernández. En el patio de butacas, lleno por completo, un público dispuesto a dejarse emocionar y sorprender por un virtuoso del piano que por segundo año consecutivo visitaba el pueblo condatense.

Desde el principio el músico nacido en Jaén dejó claro su especial conexión con Vilches, su aprecio por la historia del municipio y sus lazos afectivos: «Vuelvo a una tierra que me quiere, vamos a dejarnos el alma en el escenario». Así fue. Sin tiempo para la tregua, los músicos interpretaron los temas más significativos de los tres álbumes publicados, 'Gruserías' (2019), 'Continente 27' (2021) y 'Sarao' (2024). Especialmente aplaudidos fueron los temas 'Recuerdos de una noche de verano', con evocaciones a Lole y Manuel; 'Ecos del tiempo', homenaje a Lorca y a Falla; 'Callejón del agua', inspirada en Sevilla y en su mítico barrio de Santa Cruz, y, por encima de todos, 'Gruserías', gran canción de un disco dotado de un sonido universal que no deja indiferente a nadie y que ha sido avalado con excelentes críticas. El público se sumergió en la letra y acompañó a Aroa Fernández en la interpretación del tema.

Lo vivido en el teatro de Vilches fue un viaje por la música y las emociones que el público disfrutó desde el minuto uno, una velada dinámica, con momentos sensibles y emotivos, pero también otros en los que el Patio de butacas participó del concierto cantando, haciendo palmas y hasta lanzando expresiones de admiración: «¡Chico, qué grande eres!». El pianista, que anunció que el jueves 18 de diciembre actuará en la Catedral de Jaén en un recital solidario a beneficio de Cáritas, se despidió expresando que volverá al Miguel Hernández «porque aquí dejo un trocito de mi corazón».