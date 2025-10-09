Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración de la placa de Antonio Machado. IDEAL

Antonio Machado ya tiene su placa en el Bosque Poético de Jaén

Se une a 30 nombres de poetas en un enclave que promete hacer más atractiva la oferta turística y cultural de la provincia jienense

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:18

El nombre de Antonio machado ya figura junto al de otra treintena de autores, como Miguel Hernández, en el Bosque Poético que se encuentra ubicado en la finca ecológica Bonilla, cerca de Torres de Albanchez y Benatae.

La inauguración de la placa se ha celebrado este jueves y ha participado el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, quien ha destacado que «iniciativas como esta hacen más atractiva la oferta turística y cultural de la provincia jienense».

Este evento, que ha sido organizado por la Fundación Savia en colaboración con la Administración provincial con motivo del 150º aniversario del nacimiento de este poeta, ha contado con la presencia del alcalde de Torres de Albanchez, Francisco Javier Niño; el alcalde en funciones de Benatae, Ramón Pérez; el presidente de esta fundación, Francisco Casero; el presidente de la Fundación Española Antonio Machado, Manuel Núñez, y de los propietarios de la finca donde su ubica este bosque, Mari Carmen Álvarez y Vicente Rodríguez.

Durante su intervención, Paco Reyes ha felicitado a los impulsores de esta propuesta. «Es un espacio natural que ya de por sí tiene una oferta suficiente para hacerlo atractivo a los visitantes, pero ampliar la oferta desde el punto de vista literario también suma a lo que estamos buscando, que es aprovechar nuestras singularidades, entre las que se encuentran la cantidad de poetas y escritores que han pasado por aquí».

Reyes ha querido poner en valor el trabajo que se está desarrollando por parte de la Fundación Savia «no solamente en este bosque, sino también con el Concurso Internacional de Poesía Rural y el Encuentro de Poetas Rurales que se va a celebrar el próximo mes de noviembre y que enriquece más la provincia de Jaén y, por supuesto, este parque natural».

Por su parte, Francisco Casero ha mostrado su confianza en que con el paso de los años el Bosque Poético sea «un sitio de paso obligado en este parque natural, porque todo suma para ampliar la oferta de un lugar como este». A su vez Manuel Núñez ha calificado esta iniciativa como «maravillosa» y se ha mostrado encantado de que la poesía de Antonio Machado forme parte de este espacio.

