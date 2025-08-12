Tabernas ejecuta obras del por casi 485.000 euros con financiación del Gobierno El plan dota de trabajo y rentas a trabajadores desempleados del régimen especial agrario

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín ha visitado Tabernas para ver las actuaciones de las nuevas obras. Estas se han ejecutado por un importe total de 484.927,58 euros con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) financia 316.975,77 euros para sufragar los costes salariales de los trabajadores.

Las actuaciones también han recibido la visita del alcalde de Tabernas, José Díaz Ibáñez, en el marco del PFEA. Este año cuenta en la provincia con una inversión global del Gobierno central de 10,83 millones de euros para cubrir jornales de trabajadores desempleados.

Durante la visita, el subdelegado ha destacado el «compromiso» del Gobierno de España con el empleo, especialmente en el medio rural. «Gracias al PFEA, se generan oportunidades laborales para personas desempleadas y se ejecutan proyectos que mejoran las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos», ha subrayado Martín. El alcalde de Tabernas, por su parte, ha incidido en la «importancia» de estas actuaciones para mejorar servicios e infraestructuras municipales. Además, puso en valor la dotación de empleo a personas sin este.

Por su parte, la secretaria de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social del PSOE de Almería, Mari Ángeles Guzmán, ha destacado la importancia del PFEA para los trabajadores del régimen especial agrario. Según ha escrito en una nota remitida por el PSOE, este programa «garantiza» rentas mientras «estabiliza» el empleo. Guzmán ha apuntado cómo en pequeños municipios, especialmente del interior, el plan representa una «fuente de ingresos» para el empleo local y mejora de las infraestructuras y el entorno.

Esta norma tiene como objetivo fomentar el empleo mediante programas dirigidos a trabajadores desempleados, principalmente los eventuales agrarios. Esto sucede a través de la contratación para obras de interés general y social que permitan garantizar un complemento de renta a través de la distribución del empleo, según ha sostenido la secretaria de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social del PSOE de Almería.

«Son proyectos que, además de generar empleo entre los trabajadores del régimen especial agrario de los municipios mediante la contratación de los mismos para su ejecución, pretenden adecuar espacios e instalaciones cuyo fin sea la generación de empleo estable en el municipio con actividades y recursos propios del territorio», ha insistido Guzmán.