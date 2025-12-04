Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Investigan la muerte violenta de un niño de cuatro años en una playa de Garrucha

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y la madre del menor ha sido detenida junto a otro hombre

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:44

Comenta

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un menor de cuatro años, cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado la noche de este miércoles. ... Por el momento hay dos detenidos, la madre del menor y otro varón, que, según ha podido confirmar IDEAL, no se trata del padre del pequeño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de un niño de cuatro años en una playa de Garrucha
  2. 2 «Nuestro hijo perderá el derecho a terapia antes de la primera sesión»
  3. 3 Una treintena de asociaciones de Almería reciben 99.000 euros
  4. 4 Advierten del «cambio de modelo» de los narcos al alijar cada vez más cocaína
  5. 5 Trabajadores «al límite» y vecinos «molestos», las quejas del PSOE sobre las obras del Paseo de Almería
  6. 6 Las 561 granjas de Almería, bajo control y sin peligro ante la peste porcina
  7. 7 Martín destaca los «golpes importantes» al narcotráfico gracias al «aumento» de la «presión policial»
  8. 8 Rescatan a un hombre fallecido tras caer su coche a una acequia sin agua en Oria
  9. 9 Dónde comer con el chef que lidera una histórica saga familiar de Almería
  10. 10 El pasacalles anunciador de la Navidad de Almería parte este viernes de la Puerta de Purchena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Investigan la muerte violenta de un niño de cuatro años en una playa de Garrucha

Investigan la muerte violenta de un niño de cuatro años en una playa de Garrucha