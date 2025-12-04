El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»

Desconsolado y totalmente roto por la pérdida de su nieto de cuatro años, el abuelo del menor hallado con signos de violencia en una playa ... de Garrucha ha declarado ante los medios de comunicación que «ese hombre con el que ella vivía la llevó a hacer una cosa que no era».

Entre lágrimas ha asegurado que su hija, detenida por la Policía Judicial de la Guardia Civil, «quería mucho a su hijo, me consta que ella la quería mucho». Ahora, la investigación se centra en averiguar el grado de autoría en el crimen del menor, ya que su pareja sentimental también se encuentra en dependencias del Instituto Armado por estar vinculado con la muerte del infante.

«Lo siento, no puedo hablar», ha zanjado el abuelo del menor, en medio del llanto, tras una noticia que ha consternado a toda una localidad, que, con apenas 10.000 habitantes, sigue sobrecogida por el final del menor, cuya desaparición había sido denunciada ayer por los familiares a través de redes sociales y las autoridades.

A las 20:10 horas, una llamada en relación a la situación del menor, habría alertado a familiares y autoridades que montaron un dispositivo para dar con su paradero y, hasta las 23:30 horas, no se descubrió el fatal desenlace frente a la costa de la localidad del Levante almeriense.