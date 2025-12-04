Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Garrucha, de archivo. R. I.

El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»

Desconsolado y roto tras el crimen de su nieto de cuatro años, manifiesta que su hija, detenida, «quería mucho a su hijo»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

Desconsolado y totalmente roto por la pérdida de su nieto de cuatro años, el abuelo del menor hallado con signos de violencia en una playa ... de Garrucha ha declarado ante los medios de comunicación que «ese hombre con el que ella vivía la llevó a hacer una cosa que no era».

