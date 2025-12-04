El detenido por el crimen del niño de 4 años tenía un billete para viajar este jueves a Madrid

La pareja sentimental de la madre del menor de cuatro años, hallado con signos de violencia en la costa de Garrucha, tenía previsto marcharse de ... la localidad esta misma mañana tras, presuntamente, haber cometido el atroz crimen.

Así lo indican fuentes cercanas a IDEAL que confirman que el arrestado, de apenas veinte años, tenía comprado un billete de autobús para viajar a Madrid a las 10:00 horas desde la estación de autobuses.

Agentes de la Guardia Civil han arrestado al sospechoso en torno a las 7:00 horas por presunto homicidio y por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre él, tras una denuncia de la madre del pequeño fallecido. Así, los agentes de la Benemérita han evitado la fuga del varón que ahora se encuentra en dependencias oficiales para prestar declaración por los hechos que han consternado a la localidad.