R. I.

El detenido por el crimen del niño de 4 años tenía un billete para viajar este jueves a Madrid

Fuentes cercanas al caso indican a IDEAL que el varón ha sido arrestado en torno a las siete de la mañana antes de irse de Garrucha

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:38

Comenta

La pareja sentimental de la madre del menor de cuatro años, hallado con signos de violencia en la costa de Garrucha, tenía previsto marcharse de ... la localidad esta misma mañana tras, presuntamente, haber cometido el atroz crimen.

