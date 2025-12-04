Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha calificado de «muy desagradable» y «terriblemente triste» la muerte violenta del menor de cuatro años ... en una playa de Garrucha, en la que investigan a dos personas, ya detenidas, por su presunta implicación con estos hechos.

Martín se muestra cauto ante los hechos ya que la investigación, en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, sigue su curso. «No podemos avanzar más, la Guardia Civil está en labores de investigación, es un tema delicado para toda la provincia y para el municipio de Garrucha».

Durante su declaración ha indicado que le ha trasladado al alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, «mi pesar por la muerte del menor» y ha manifestado que «nos hubiera gustado no tener que contar este suceso».