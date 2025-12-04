Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José María Martín, subdelegado del Gobierno en Almería, ante los medios. R. I.

Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»

El subdelegado del Gobierno en Almería muestra sus condolencias por los hechos, que ya están siendo investigados

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:48

Comenta

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha calificado de «muy desagradable» y «terriblemente triste» la muerte violenta del menor de cuatro años ... en una playa de Garrucha, en la que investigan a dos personas, ya detenidas, por su presunta implicación con estos hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de un niño de cuatro años en una playa de Garrucha
  2. 2 «Nuestro hijo perderá el derecho a terapia antes de la primera sesión»
  3. 3 Una treintena de asociaciones de Almería reciben 99.000 euros
  4. 4 Advierten del «cambio de modelo» de los narcos al alijar cada vez más cocaína
  5. 5 Trabajadores «al límite» y vecinos «molestos», las quejas del PSOE sobre las obras del Paseo de Almería
  6. 6 Concursos, teatro, villancicos y magia por la programación navideña en Roquetas
  7. 7 Las 561 granjas de Almería, bajo control y sin peligro ante la peste porcina
  8. 8 Martín destaca los «golpes importantes» al narcotráfico gracias al «aumento» de la «presión policial»
  9. 9 El pasacalles anunciador de la Navidad de Almería parte este viernes de la Puerta de Purchena
  10. 10 Rescatan a un hombre fallecido tras caer su coche a una acequia sin agua en Oria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»

Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»