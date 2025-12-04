Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las redes sociales se han hecho eco de una información errónea.

Es un bulo: La supuesta ley que ofrece nacionalidad y dinero a inmigrantes

Las vías legales para obtener nacionalidad y un permiso de trabajo en España siguen siendo las establecidas por ley y requieren cumplir requisitos muy concretos

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:39

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales un mensaje que afirma que España ha aprobado una nueva normativa que otorgaría un bono ... mensual de 900 euros a personas migrantes que llegaran al país antes del 28 de febrero de 2026 y, además, permitiría obtener una 'tarjeta de residencia productiva' para trabajar incluso sin disponer de documentación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

