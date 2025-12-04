Es un bulo: La supuesta ley que ofrece nacionalidad y dinero a inmigrantes

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales un mensaje que afirma que España ha aprobado una nueva normativa que otorgaría un bono ... mensual de 900 euros a personas migrantes que llegaran al país antes del 28 de febrero de 2026 y, además, permitiría obtener una 'tarjeta de residencia productiva' para trabajar incluso sin disponer de documentación.

Sin embargo, se trata de una información falsa, dado que no ha entrado en vigor ninguna ley ni ningún tipo de permiso que facilite la nacionalidad, dinero o permiso de trabajo a personas que llegan a España. Tampoco hay rastro de una norma con esas características en el Boletín Oficial del Estado, donde se publican todas las leyes aprobadas en España.

El rumor se ha difundido pese a que no se ha tramitado ni aprobado ninguna medida que otorgue ayudas económicas o permisos laborales automáticos a personas recién llegadas sin autorización para residir.

Otra de las afirmaciones falsas que han circulado por redes recientemente asegura que las personas migrantes que entren en España recibirían un bono de 900 euros, algo que tampoco consta hasta la fecha.

Protocolo de primera acogida

La normativa española se mantiene como hasta ahora, lo que incluye el protocolo de primera acogida, gestionado por organizaciones no gubernamentales y financiado con fondos estatales. En casos excepcionales, y solo cuando se detectan necesidades básicas no cubiertas, estas entidades pueden conceder ayudas de pequeña cuantía, de aproximadamente 50 euros al mes, lejos de los 900 euros que se difunden en el bulo.

Por otro lado, la última reforma del Reglamento de Extranjería, aprobada en mayo de 2025, no contempla ningún permiso nuevo para trabajar. Las vías legales para obtener un permiso de trabajo en España siguen siendo las establecidas por ley y requieren cumplir requisitos muy concretos.

Entre ellos está no haber entrado al país de manera irregular para poder obtener el visado de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Por su parte, el visado de emprendedor requiere presentar un proyecto innovador y un plan de negocio sólido, mientras que el arraigo sociolaboral solo puede solicitarse tras dos años de residencia continuada en España y la presentación de un contrato laboral de al menos 20 horas semanales.

Información al alcance de la ciudadanía

En muchos casos, se generan rumores que mezclan conceptos reales con elementos ficticios y esto puede llegar a generar confusión e incluso llegar a dar por ciertas informaciones que no lo son. Las autoridades insisten en que cualquier cambio legislativo en materia migratoria se publica de forma oficial y es accesible para toda la ciudadanía.

De hecho, el nuevo Reglamento de Extranjería (Reloex) entró en vigor este 20 de mayo de 2025, con el objetivo de dar respuesta a la situación actual del fenómeno migratorio y alinearse con la legislación europea, además de tener en cuenta las demandas del mercado laboral, las necesidades de las personas migrantes y los retos demográficos de España.

El empleo, la formación y la familia son los tres pilares sobre los que, según el Gobierno, se sustentan las «importantes mejoras» del Reloex. Sus novedades se centran en reducir plazos y trámites, eliminar duplicidades, reforzar los derechos de los trabajadores migrantes y dar garantías a las empresas.