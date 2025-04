Viernes Santo en Enix: Crucificado y Virgen de Los Dolores

Javier Cortés Enix Jueves, 17 de abril 2025, 20:03 Comenta Compartir

La espera llegó a su fin. La localidad de Enix se prepara para celebrar con gran entusiasmo la Semana Santa que por tercer año consecutivo se realiza en este pueblo del Poniente almeriense.

Mismamente, este Jueves Santo, a las 17.00 horas, se realizó una misa 'In Coena Domini' en la Parroquia San Judas Tadeo de Enix, preparando ya el ambiente de estos días tan especiales para los parroquianos enixeros.

Este Viernes Santo, el municipio realizará sobre las 17.00 horas los Santos Oficios en la parroquia y varias horas después, concretamente a las 21.00 horas, vecinos y turistas podrán disfrutar del Viacrucis en procesión de Jesucristo Crucificado y la Virgen de los Dolores, que recorrerán algunas de las calles más ilustres de este pequeño municipio de la comarca del Poniente. Ya, para el Domingo de Resurrección, el municipio tiene previsto realizar la Santa Misa en la Parroquia de San Judas Tadeo.

Historia

En 2023, el Ayuntamiento de Enix recuperó la tradición de las procesiones de Semana Santa, que se había dejado de hacer durante algo más de tres décadas en el municipio. «Y ya el primer año tuvo buena aceptación porque a los vecinos les gusta mucho haber recuperado la Semana Santa», según comentó el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, a IDEAL.

Además, Izquierdo añadió que «muchos de los vecinos podrían estar en la Semana Santa de otros municipios, pero lo pasan en Enix siendo una Semana Santa mucho más austera» y que «ha ayudado mucho» el que se haya creado la Mayordomía Virgen del Rosario y San Judas Tadeo en Enix porque la Mayordomía «ha cogido la responsabilidad de varios temas de la parroquia y así no solo recae en el cura, Antonio Acuyo, sino que la Mayordomía impulsa actividades religiosas», concluyó el primer edil enixero.

Por otro lado, el párroco de la Iglesia de San Judas Tadeo, Antonio Acuyo, comentó a IDEAL que «la tarea de un párroco es acompañar a los fieles en su vida espiritual y su vida de día a día, y sin duda, vivir en Enix después de muchos años, el resurgimiento de las procesiones en el Viernes Santo, de acompañar a Cristo Crucificado y a la Virgen de Los Dolores, ha sido para mí un gozo como párroco y como sacerdote el de acompañar ese deseo que tenían los fieles de recuperar algo que llevaban viviendo mucho tiempo, pero que no podían hacerlo porque no había gente, no tenían ese impulso».

A su vez, Acuyo añadió que «al llegar aquí cómo párroco al poco tiempo decidí impulsar ese deseo que tenían ellos, y después de tres años es el tercer año que sacamos el Viernes Santo al Señor Crucificado y a la Virgen de Los Dolores, pero ya es el primer año que como la Mayordomía, con las medallas impuestas, con la jura de cargos de la directiva, acompañamos al Señor, que son momentos fundamentales para la fe de los cristianos».