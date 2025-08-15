Verbenas, talleres y videojuegos para celebrar a San Roque en Felix este fin de semana El municipio contará con actividades día, tarde y noche

Javier Cortés Felix Viernes, 15 de agosto 2025, 13:02

El municipio de Felix está celebrando este fin de semana sus Fiestas Patronales en honor a su patrón San Roque (desde el 14 al 17 de agosto).

Este sábado 16 de agosto, el municipio organiza varias actividades por la celebración de las fiestas patronales de Felix como la Diana con la banda de música 'Los Iris', acompañados por los cabezudos (08.00 horas), santa misa en honor a San Roque (12.00 horas) y una hora después se realizará la procesión del patrón por las distintas calles del municipio.

Por la tarde, Felix tiene previsto el tradicional baile de pasodobles en la Plaza de La Libertad (14.00 horas), juegos tradicionales (18.00 horas), semifinal torneo de petanca (18.15 horas) y verbena con la Orquesta Trendi (23.30 horas), entre otras actividades.

El domingo 17 de agosto, Felix contará con una jornada de E. Sports y videojuegos en el centro cultural en El Lavadero (10.00 horas), taller de lápices 3d y en el mismo lugar (16.00 horas), torneo de fútbol sala (18.00 horas), final de torneo de petanca (18.15 horas), verbena popular en la Plaza de La Libertad amenizada por la Orquesta Origen (23.30 horas), entrega de trofeos de competiciones deportivas (00.30 horas) y toros de fuego (03.00 horas).