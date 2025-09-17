Rescatado un hombre tras sufrir una caída en la Cala de San Pedro El acompañante alertó de que el afectado presentaba una luxación de hombro y movilidad reducida

R. I. Almería Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Almería ha desplegado un operativo para atender a un hombre que se había caído y requería asistencia médica urgente en la Cala de San Pedro, en Cabo de Gata. La llamada de auxilio la realizó ayer el acompañante de la persona accidentada explicando que no podía desplazarse por sus propios medios.

La tripulación del Servicio Marítimo de la Benemérita se dirigió a la zona para comprobar la veracidad del aviso y prestar apoyo. A las 19:30 horas, ya en el lugar, se localizó a la persona alertante junto al herido, un varón que presentaba una aparente luxación de hombro, además de movilidad reducida al portar prótesis en ambas piernas, lo cual dificultaba su evacuación por tierra.

Ante la inaccesibilidad de la zona y la imposibilidad de trasladar al herido por sus propios medios, se coordinó una evacuación segura. A las 21:30 horas, tras superar diversas dificultades derivadas tanto del estado físico del afectado como del terreno escarpado, se procedió a la evacuación del herido por vía marítima con destino al embarcadero de la localidad de Las Negras. Se solicitó una ambulancia medicalizada que pudiera hacerse cargo del afectado en el punto de llegada, tras la valoración inicial, se procedió a su extracción del barco y posterior traslado por los servicios sanitarios al Hospital Universitario de Torrecárdenas.

La intervención de la Guardia Civil concluyó tras asegurarse que el accidentado quedaba bajo supervisión médica. La actuación se llevó a cabo mediante la movilización de los medios de la Guardia Civil, en coordinación con los servicios de emergencia y con el apoyo de un vecino del lugar, resolviendo una situación compleja debido a las características del terreno y al estado físico del afectado.

Recomendaciones para disfrutar con seguridad de entornos naturales y senderos

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución al transitar por senderos o zonas de difícil acceso, especialmente en espacios naturales como el Parque de Cabo de Gata-Níjar.

Se recomienda planificar las rutas con antelación, portar calzado y equipamiento adecuado, llevar el teléfono móvil con batería suficiente y, siempre que sea posible, informar a alguien del itinerario previsto.

En caso de accidente o emergencia, es fundamental mantener la calma, permanecer en un lugar visible y contactar con los servicios de emergencia a través del teléfono 062 o 112, facilitando con la mayor precisión posible la ubicación y el estado de la persona afectada.