Rescatan a un hombre herido tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en Loma Pelada, Cala Higuera-Níjar

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería coordinó, en la tarde del pasado 7 de diciembre de diciembre, un operativo de rescate en Cala ... Higuera-Níjar (Almería), tras recibir aviso el Centro Operativo de Servicios (C.O.S), informando de que un varón había sufrido una caída y requería asistencia médica. La llamada de auxilio fue realizada a las 15:15 horas, no podía desplazarse por sus propios medios, lo que hizo necesario un operativo de rescate.

Una patrulla desplazada a la zona logró localizar al senderista, un varón de 65 años, que presentaba una fractura abierta en el tobillo, sin sangrado abundante. Debido a la peligrosidad del terreno se solicitó la presencia de bomberos y ambulancia.

El herido se encontraba en la parte superior de Loma Pelada, muy próxima al mirador, en un punto de difícil acceso y con riesgo en el descenso.

Ante la inaccesibilidad de la zona y la imposibilidad de trasladar al herido por sus propios medios, se coordinó una evacuación segura. Al lugar llegaron un equipo de bomberos, así como una ambulancia con sanitarios. Los bomberos realizaron la estabilidad del herido, y posteriormente, junto con los agentes de la Guardia Civil, se efectuó el traslado manual hasta la ambulancia.

A las 18:45 horas, tras superar diversas dificultades derivadas tanto del estado físico del afectado como del terreno escarpado, se procedió a la evacuación del herido y posterior traslado por los servicios sanitarios al Hospital de Torrecárdenas (Almería) para su asistencia médica.