Rescatan a un hombre herido tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en Loma Pelada, Cala Higuera-Níjar

El rescate se llevó a cabo con la colaboración de bomberos y servicios sanitarios, dada la dificultad del terreno y el estado del herido, finalizando con su traslado a un centro hospitalario

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 16:12

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería coordinó, en la tarde del pasado 7 de diciembre de diciembre, un operativo de rescate en Cala ... Higuera-Níjar (Almería), tras recibir aviso el Centro Operativo de Servicios (C.O.S), informando de que un varón había sufrido una caída y requería asistencia médica. La llamada de auxilio fue realizada a las 15:15 horas, no podía desplazarse por sus propios medios, lo que hizo necesario un operativo de rescate.

