«Quería descubrir la historia de mi abuelo»

El Veleficuento finaliza con 'En Tierra Extraña' con la actuación de la Asociación de Mujeres y de vecinos del pueblo

Javier Cortés Velefique Domingo, 26 de octubre 2025, 19:41

El Teatro Municipal de Velefique acogió durante este domingo en tres sesiones consecutivas la obra recién estrenada 'En Tierra Extraña', un proyecto dirigido por el director, Diego Armando Alias, y realizado con una soberbia actuación por parte de la Asociación de Mujeres y por vecinos del pueblo.

La obra, en cuestión, es un regreso al pasado, a nuestros orígenes. Una labor de investigación que dio finalmente con un resultado que se hizo esperar hasta el final de la obra, que contó con dosis de humor, política, vida cotidiana, crítica y un profundo sentimiento por encontrar al fin una respuesta. La obra se inicia con un hombre, catedrático, pero sin nombre, que se encuentra en una habitación revisando algunos papeles mientras escucha un mensaje de audio de 'guasap' de su madre, nacida en Jubiles (Granada) que había fallecido.

Este hombre quiere descubrir la historia de su abuelo materno del que solo tiene un nombre y una foto en blanco y negro. Durante el transcurso de la obra, este hombre se pone a investigar con estos datos y sabiendo que su madre nunca conoció a su padre.

El dato relevante es la foto que es de una zona de Velefique y se marcha al Ayuntamiento de Velefique para poder recabar los datos suficientes para conseguir la ansiada respuesta. Allí se encuentra al alcalde, Rafael, de pensamiento ultraconservador, y al administrativo, Rafilla, que le facilitan la partida de nacimiento, mientras el alcalde y administrativo se enzarzan en varios discusiones.

Se encuentra allí a una mujer que le cuenta algunos datos de relleno, pero que le aconseja que hable con la Asociación de Mujeres, «que saben más que la UCO». Se presentaba el hombre preparado para obtener algunas respuestas del paradero de su abuelo materno. Las mujeres van contando la información que tenían, el hombre entiende que su abuelo era de Velefique, pero no le valen los datos que se le ofrece. Sigue investigando hasta que conoce a una mujer que era parienta de su abuelo.

Ella le cuenta que su abuelo era conocido como el 'Tío Americano', que tras irse a trabajar a Alhama de Almería con varios velefiqueños y conocer que muchos de los habitantes fueron a Nueva York e hicieron una fortuna, él también quería probar suerte allí.

Una expedición que se haría aproximadamente en el año 1920 y contando con unos 16 velefiqueños a Nueva York, haría que dejase atrás a una novia que estaba embarazada de él y tendría una hija (la madre del muchacho protagonista) y que nunca más volviese a Velefique. Sin embargo el abuelo materno crearía en los Estados Unidos una familia con su nueva mujer italiana y cinco hijos varones, que preguntaban todos los años por la Fiestas de San Roque de Velefique, y una fortuna con talleres de coches, sin saber que tenía también una hija y un nieto que ansiaba conocer su origen.

Durante el transcurso de la obra, se cuenta parte del viaje de la expedición, una carta que narra algunas vivencias y algunas escenas variopintas. La obra pone en valor la dureza de la emigración de los hombres y la de la vida de las mujeres que se quedaban en el municipio cuidando de la familia, recordando con nostalgia los recuerdos y escritos de sus maridos en un entorno complicado.