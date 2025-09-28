El PSOE exige a Moreno que «no le quite ni un euro» a Lubrín por la ayuda de la DANA

M. T. Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

El diputado autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha acusado al «Gobierno de Moreno Bonilla» de «atentar contra la igualdad de los andaluces» con decisiones que «quebrantan los derechos básicos en sanidad, educación y también en la protección y el progreso de los pueblos rurales, tal y como está ocurriendo en distintos municipios de la provincia de Almería».

En una pregunta que ha realizado en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública en el Parlamento andaluz, Hernández ha cuestionado al titular de la Consejería, José Antonio Nieto, su decisión de exigir al Ayuntamiento de Lubrín la devolución de 20.776 euros de los 25.876 concedidos por la Junta para reparar los daños provocados por la DANA. «Se trata de una actuación que ya ha sido ejecutada por el Consistorio para garantizar los accesos y la seguridad de los vecinos en los diseminados, unos vecinos que tiene los mismos derechos que quienes viven en la capital», ha denunciado.

El parlamentario socialista ha criticado que «según la interpretación de la Junta, las lluvias torrenciales solo pueden afectar a núcleos urbanos», recordando que, en Lubrín, «representan un tercio del término municipal».

Hernández Tristán ha exigido al consejero que «rectifique urgentemente y no le quite ni un solo euro a los vecinos de Lubrín, que ya padecen el cierre de consultorios y los desplazamientos forzados de varios kilómetros para poder recibir atención médica». Además, ha advertido de que, si mantiene esta discriminación, «mucho nos tememos que serán los tribunales los que le obliguen a abonar el 100% de la ayuda, como ya ocurrió con una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía».