Níjar se prepara para nueve halloweens y la 'Noche en Negro' de Campohermoso La noche más terrorífica llegará a San Isidro, Ruescas, Agua Amarga, Atochares, Villa de Níjar, Fernán Pérez, la Isleta, San José y la Venta del Pobre

Marcos Tárraga Almería Martes, 21 de octubre 2025, 12:38 Comenta Compartir

La noche de Halloween se acerca, y el municipio de Níjar se prepara para vivir una jornada de diversión y 'terror' a partes iguales en distintos núcleos urbanos de su término municipal. En ese sentido, desde el Ayuntamiento nijareño ya han confirmado que habrá actividades temáticas con motivo de Halloween en San Isidro (25 de octubre), Ruescas (25 de octubre), Agua Amarga (31 de octubre), Villa de Níjar (31 de octubre), Atochares (31 de octubre), Fernán Pérez (31 de octubre), la Isleta del Moro (1 de noviembre), San José (1 de noviembre) y la Venta del Pobre (31 de octubre y 1 de noviembre).

Y como muestra de lo que se está preparando en todas estas localidades, la primera de ellas que acogerá esta fiesta de origen anglosajón, San Isidro, ha preparado para el próximo sábado un programa de eventos variado. Así, desde las 16:00 horas habrá juegos terroríficos, actuación de baile 'El sentir de nuestra tierra', exhibición de gimnasia con Costa Rítmica Níjar, música con los DJ's Manuel Puertas y José Torres, palomitas de miedo, fotocall espeluznante, pasaje del terror y, por supuesto, servicio de barra para recuperar energía después de tanta actividad.

Tampoco faltará, claro, el ya tradicional concurso de disfraces, para el que se han previsto premios según los diferentes estilos de trajes. De este modo, habrá cinco categorías distintas de disfraces: terrorífico, grupal, original, en pareja e infantil.

Por otro lado, la localidad más poblada de Níjar, Campohermoso, volverá a vivir una 'Noche en Negro' espectacular. Será el 1 de noviembre en la céntrica avenida de las Negras y arrancará sobre las 17:00 horas con talleres infantiles, baile, pasacalles, sorteos, concurso de disfraces, túnel del terror, concierto del grupo 'Perjudik-2' y cierre de fiesta con sesión DJ. Además, también se habilitarán juegos hinchables, arte rastrillo, barra y los puestos de pasteles El Santero, panadería Gracia de Dios y el puesto de castañas de la asociación de mujeres Asmuca.