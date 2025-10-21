Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Níjar se prepara para nueve halloweens y la 'Noche en Negro' de Campohermoso

La noche más terrorífica llegará a San Isidro, Ruescas, Agua Amarga, Atochares, Villa de Níjar, Fernán Pérez, la Isleta, San José y la Venta del Pobre

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 21 de octubre 2025, 12:38

Comenta

La noche de Halloween se acerca, y el municipio de Níjar se prepara para vivir una jornada de diversión y 'terror' a partes iguales en distintos núcleos urbanos de su término municipal. En ese sentido, desde el Ayuntamiento nijareño ya han confirmado que habrá actividades temáticas con motivo de Halloween en San Isidro (25 de octubre), Ruescas (25 de octubre), Agua Amarga (31 de octubre), Villa de Níjar (31 de octubre), Atochares (31 de octubre), Fernán Pérez (31 de octubre), la Isleta del Moro (1 de noviembre), San José (1 de noviembre) y la Venta del Pobre (31 de octubre y 1 de noviembre).

Y como muestra de lo que se está preparando en todas estas localidades, la primera de ellas que acogerá esta fiesta de origen anglosajón, San Isidro, ha preparado para el próximo sábado un programa de eventos variado. Así, desde las 16:00 horas habrá juegos terroríficos, actuación de baile 'El sentir de nuestra tierra', exhibición de gimnasia con Costa Rítmica Níjar, música con los DJ's Manuel Puertas y José Torres, palomitas de miedo, fotocall espeluznante, pasaje del terror y, por supuesto, servicio de barra para recuperar energía después de tanta actividad.

Tampoco faltará, claro, el ya tradicional concurso de disfraces, para el que se han previsto premios según los diferentes estilos de trajes. De este modo, habrá cinco categorías distintas de disfraces: terrorífico, grupal, original, en pareja e infantil.

Por otro lado, la localidad más poblada de Níjar, Campohermoso, volverá a vivir una 'Noche en Negro' espectacular. Será el 1 de noviembre en la céntrica avenida de las Negras y arrancará sobre las 17:00 horas con talleres infantiles, baile, pasacalles, sorteos, concurso de disfraces, túnel del terror, concierto del grupo 'Perjudik-2' y cierre de fiesta con sesión DJ. Además, también se habilitarán juegos hinchables, arte rastrillo, barra y los puestos de pasteles El Santero, panadería Gracia de Dios y el puesto de castañas de la asociación de mujeres Asmuca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el «caos absoluto» de seguridad en Roquetas
  2. 2 Antas tendrá un hotel rural de cinco estrellas con 26 suites
  3. 3 Plantean escaleras mecánicas para mejorar la movilidad peatonal en Aguadulce
  4. 4 IU - Podemos presentan una moción para construir un parque accesible en Aguadulce
  5. 5 Roquetas firma el contrato para surtir de agua regenerada para el riego de más de 6.000 hectáreas
  6. 6 Detenido un ladrón de piezas de vehículos de alta gama tras robar cámaras de seguridad en El Ejido
  7. 7 Roquetas refuerza la fumigación de mosquitos en zonas próximas al Acuario
  8. 8 Actividades en farmacias, talleres y ruta urbana: El Ejido arranca la XII Semana Saludable
  9. 9 Vox acusa al PP de «querer dejar morir el CUAM»
  10. 10 El Ejido firma la renovación del convenio con el Obispado para el mantenimiento de parroquias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Níjar se prepara para nueve halloweens y la 'Noche en Negro' de Campohermoso

Níjar se prepara para nueve halloweens y la &#039;Noche en Negro&#039; de Campohermoso