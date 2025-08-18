Níjar instala un nuevo desfibrilador, el octavo del municipio El delegado de Salud y el alcalde visitan el dispositivo que ya está en funcionamiento en Agua Amarga

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, junto con el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, visitaron hace escasos días el nuevo Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) instalado en la plaza del pueblo de Agua Amarga, junto a la calle Ferrocarril.

Este equipo forma parte de la red de ocho desfibriladores que se están distribuyendo en puntos estratégicos del municipio, dentro del proyecto UAL Níjar Transfiere. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la seguridad sanitaria en lugares de gran concentración de personas, especialmente durante la temporada estival, así como en zonas de difícil acceso.

Los dispositivos ya están operativos en San José (plaza Marga Estebaranz), Isleta del Moro (antiguo lavadero), Las Negras (plaza del Mar), Rodalquilar (plaza del pueblo), Villa de Níjar (Jefatura de Policía Local), San Isidro (puerta de Cajamar, avenida de la Constitución) y Campohermoso (puerta de Cajamar, avenida de Las Negras), además del recién instalado en Agua Amarga.

Hasta la fecha, se ha formado a 211 profesionales para el manejo de estos equipos: personal de Protección Civil de Níjar, Policía Local, todos los bomberos del Levante Almeriense y monitores deportivos de Atalayas del Levante. Durante el mes de julio se prevé completar la formación con toda la Corporación Municipal, y a partir de septiembre se capacitará a primeros intervinientes como Infoca y Guardia Civil. Paralelamente, se estudia la posibilidad de extender la formación a sectores como el hotelero, restauración, comercio y asociaciones locales.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte,resaltó que «estos desfibriladores no solo salvan vidas, sino que también fortalecen la capacidad de respuesta inmediata ante una emergencia cardíaca. En un municipio extenso y con tanta afluencia turística como Níjar, disponer de estos dispositivos y de personal formado supone una garantía de atención rápida y eficaz que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte».

Por su parte, el alcalde, José Francisco Garrido, subrayó que esta es una «actuación pionera en Níjar, que sirve para que vivamos en un municipio más seguro tanto para los nijareños como para los muchos turistas que nos visitan cada año, y que está presente tanto en los pueblos más grandes del interior —Campohermoso, San Isidro y la Villa— como en los principales núcleos costeros del término municipal».

Temas

salud

Níjar