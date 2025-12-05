El Aeropuerto de Almería programa 63 vuelos, la mayoría, nacionales
Hay conexión con ocho destinos a través de las tres compañías que operan, cinco dentro de España y tres en Reino Unido
R. I. / E. P.
Almería
Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:53
La llegada de turistas a través del Aeropuerto de Almería durante estos días festivos de diciembre estará principalmente protagonizada por nacionales. El aeródromo de El ... Alquián es el cuarto andaluz en número de rutas previstas para estas fechas, con un total de 63 vuelos. De estos, 53 a nivel son conexiones nacional y diez, internacionales.
Los días con mayor tránsito será el lunes, 8 de diciembre, con 19 vuelos –quince nacionales y el resto internacionales– mientras que la jornada con menor número de vuelos es la de mañana del domingo, que contará con tan solo once, todos de tránsito nacional.
Actualmente, el Aeropuerto de Almería tiene conexión con ocho destinos a través de las tres compañías que operan, cinco dentro de España (Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla y Melilla) y tres en Reino Unido (Bristol, Liverpool y Londres) ya que, como ocurre cada año, la temporada en la que se intensifican las rutas aéreas arranca en torno a la primavera y se mantiene hasta después del verano, cuando se amplían destinos internacionales, principalmente.
En cuanto al conjunto de aeropuertos andaluces, los datos facilitados por Aena a Europa Press sobre este puente de diciembre, indican que desde ayer y hasta el lunes se han programado 2.616 vuelos –tanto de salidas como de llegadas–, de los cuales, 1.701 son de índole internacional (65,02%) y 915 son de carácter nacional (34,98%). Estas cifras suponen un 7,6% más que los datos registrados en el mismo puente del año anterior.
