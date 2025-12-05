Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Aeropuerto de Almería se engalana de luces navideñas. Nerea Escámez

El Aeropuerto de Almería programa 63 vuelos, la mayoría, nacionales

Hay conexión con ocho destinos a través de las tres compañías que operan, cinco dentro de España y tres en Reino Unido

R. I. / E. P.

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:53

La llegada de turistas a través del Aeropuerto de Almería durante estos días festivos de diciembre estará principalmente protagonizada por nacionales. El aeródromo de El ... Alquián es el cuarto andaluz en número de rutas previstas para estas fechas, con un total de 63 vuelos. De estos, 53 a nivel son conexiones nacional y diez, internacionales.

