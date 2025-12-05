Un muerto y un herido en un accidente con tres vehículos implicados en Níjar
La colisión múltiple ha tenido lugar a las 8.30 horas poco antes del cruce de Agua Amarga con sentido Carboneras
E. P.
Níjar
Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:59
Una persona ha fallecido y otra más ha resultado herida en un accidente de tráfico que se ha producido a primera hora de este viernes ... en la carretera N-341 en el término municipal de Níjar con tres vehículos implicados, uno de los cuales ha caído por el arcén y ha volcado.
Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que se recibieron varios avisos por el accidente sobre las 8.30 horas, en el que se indicaba que la colisión múltiple había tenido lugar poco antes del cruce de Agua Amarga, sentido Carboneras.
En los avisos, los ciudadanos indicaban que había personas heridas y atrapadas en los coches. De inmediato, la sala coordinadora ha activado a los bomberos, a la Policía Local, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a Mantenimiento de la vía y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 112 que una persona ha fallecido y otra ha resultado herida. No han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este suceso.
