Una operadora de la sala de 112 Emergencias, de archivo. R. I.

Un muerto y un herido en un accidente con tres vehículos implicados en Níjar

La colisión múltiple ha tenido lugar a las 8.30 horas poco antes del cruce de Agua Amarga con sentido Carboneras

E. P.

Níjar

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:59

Comenta

Una persona ha fallecido y otra más ha resultado herida en un accidente de tráfico que se ha producido a primera hora de este viernes ... en la carretera N-341 en el término municipal de Níjar con tres vehículos implicados, uno de los cuales ha caído por el arcén y ha volcado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

