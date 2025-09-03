Níjar encarga construir 24 viviendas para alojamientos transitorios con las 62 ya construidas aún por abrir Las casas para jornaleros de Níjar continúan aún sin gestión ni equipamiento tras casi tres años

El Ayuntamiento de Níjar ha adjudicado las obras para la construcción de otros 24 alojamientos transitorios con capacidad para albergar a cerca de medio centenar de personas. Dicha adjudicación forma parte de del plan municipal para acabar con el chabolismo en la localidad. Estos alojamientos se construirán en la barriada de Los Grillos, donde se sumarán a los 62 ya construidos por el Consistorio nijareño y que llevan casi tres años después vacíos y a la espera de concertar algún modelo de explotación para ponerlos en servicio.

La empresa Transformaciones y Embalses Parra será la encargada de ejecutar los trabajos adjudicados por un importe de 1.030.459,89 euros, para lo que contará con ocho meses una vez que se formalice el contrato. Esta tercera fase de viviendas transitorias a edificar en la calle de la Peseta Española ocupará una superficie de 934,2 metros cuadrados y se financiarán con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante una subvención otorgada por la Secretaría General de Inclusión Social.

Los alojamientos a construir ahora serán de carácter prefabricado y se repartirán en dos módulos, de modo que cada uno de ellos contará con 12 unidades de alojamiento distribuidas en dos plantas, con seis viviendas en cada una de ellas.

Estas viviendas protegidas cuentan cada una con un salón-cocina-comedor, un dormitorio y un baño, con capacidad para acoger a dos personas en cada una de ellas. Todas las estancias tienen ventilación y luz natural. Los alojamientos se implantan de tal forma que se generan unos corredores o calles frontales y traseras, que permiten la ventilación cruzada. Todo el conjunto residencial integrado contará con instalaciones urbanas necesarias que garantizan las condiciones higiénicas y habitables necesarias.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha explicado que «con esta adjudicación, desde el Ayuntamiento damos un nuevo paso adelante para continuar avanzando con nuestro plan para la erradicación del chabolismo en Níjar, que aprobamos el verano pasado». Así, el regidor ha indicado que «estamos ante un problema complejo, que por desgracia padecemos desde hace muchos años, y nosotros estamos trabajando desde el primer día en que llegamos al Ayuntamiento, haciendo todo lo que esté en nuestra mano para solucionarlo».

«Además de la construcción de alojamientos transitorios, desde que llegamos a la Alcaldía creamos una mesa de trabajo para acabar con las infraviviendas que viene reuniéndose periódicamente, y en la que están presentes las concejalías de Asuntos Sociales, de Urbanismo, de Seguridad, y de Agricultura. El objetivo es claro: trabajar para que Níjar siga siendo reconocida como un modelo de integración, de sostenibilidad y de emprendimiento, y como líder europeo en agricultura ecológica».

Sin muebles ni modelo de gestión

Las viviendas de realojo de Los Grillos se anunciaron a bombo y platillo en 2022, bajo gobierno de la alcaldesa socialista Esperanza Pérez. Para ello, se destinó una partida de 1,5 millones de euros procedentes del Plan Vive de la Junta de Andalucía, que la entonces consejera de Fomento, Marifrán Carazo, avaló personándose en el terreno donde se erigen ahora estos 62 alojamientos y junto al que se construirán casi una treintena más. Pasan los años, cambia incluso el 'color' del equipo de gobierno nijareño –con el PP en la Alcaldía ahora– y, en diciembre de 2024, se anuncia que, por fin, estas instalaciones estarán terminadas.

Sin embargo, todavía no están en uso. Entre las múltiples críticas lanzadas contra el Ayuntamiento de Níjar durante los últimos meses, tras varios desalojos polémicos como el del Cortijo El Uno, de San Isidro -en el que familias sin recursos que habían solicitado ayuda a los servicios sociales comunitarios fueron sacadas de sus infraviviendas sin alternativa habitacional alguna- se encontraban la indisposición de estas viviendas de Los Grillos. Desde los colectivos sociales que trabajan en la zona, cuyos recursos habitacionales están al límite, decían no comprender cómo no se activaban estos pisos para dar cobijo a los desalojados.

Fuentes del Consistorio culpan al anterior gobierno municipal de que no se previó el acondicionamiento de las calles y el vallado del área. Sin embargo, aún quedarían pasos por dar para poner en marcha los alojamientos. Y es que, las mismas fuentes explicaron «se está trabajando para el convenio de cesión a una entidad que será la encargada de la gestión, seguridad, acceso, etcétera». Es decir, que todavía no hay quien gestione las viviendas construidas desde hace dos años.

La Junta de Andalucía, consultada también sobre este asunto dado que la financiación para la construcción de viviendas procedió de fondos autonómicos, señaló –haciendo hincapié en que se trata de un inmueble de «titularidad municipal»– que los alojamientos «no están equipados aún» y, coincidiendo con la versión del Ayuntamiento, señaló que está a la «espera de finalizar su modelo de gestión».

Cabe recordar que, a finales de enero de 2023, cuando se desalojó el multitudinario alojamiento de Walili, ya se anunciaba que estos alojamientos estarían disponibles en cuestión de dos meses para estas personas, en su mayoría, trabajadores de los invernaderos de la zona.

Un lustro de trabajo contra el chabolismo

El I Plan Local Integral para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas en el término municipal de Níjar fue aprobado en sesión plenaria en julio de 2024. Se trata de un documento que consta de análisis y diagnóstico, marco normativo, principios rectores, objetivos, desarrollo y conclusiones. Dicho plan, tal y como explican desde el Consistorio, es una herramienta vital para evitar la proliferación de infraviviendas.

El objetivo principal del Plan no es otro que la erradicación de asentamientos ilegales mediante acciones conjuntas de todos los agentes implicados, basadas en la prevención, detección e intervención, así como facilitar respuestas integrales para, de esta manera, conseguir la integración, cohesión y normalización de estas personas en el municipio, ajustándose a unas condiciones de vida dignas, evitando la marginación y exclusión socio-residencial.

Este plan viene a sustituir otro aprobado tres años antes, bajo el Gobierno socialista de Esperanza Pérez. El Consistorio con mayoría absoluta socialista dio luz verde en 2021 al primer plan para acabar con la infravivienda, un documento surgido tras la evaluación de un estudio de campo encargado a la Universidad de Granada que cuantificó el fenómeno, lo localizó y contó con todas las entidades que trabajan con personas en riesgo de vulnerabilidad, como Cruz Roja, Cepaim, Almería Acoge, Médicos del Mundo y Hermanas Mercedarias. El estudio 'Análisis de posibilidades e instrumentos para la viabilidad de la edificación y funcionamiento de dotaciones habitacionales dirigidas a trabajadores inmigrantes en las explotaciones agrícolas del Campo de Níjar' preveía la construcción de viviendas puente para dar el salto entre las infraviviendas y el mercado habitacional.

El plan se aprobó como proyecto piloto en marzo de 2021 en el Ayuntamiento de Níjar. En resumen el informe de la UGR proponía instar a la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía para que se consignen Subvenciones Nominativas específicas para la edificación de viviendas en fincas agrícolas así como la firma de convenios de colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda para «eliminar las infraviviendas, empleando cobertura legal e instrumentos regulados».

Además, recomendaba solicitar la declaración de las áreas con asentamientos como zonas con Necesidades de Transformación Social e implantar algún procedimiento para que los propios empresarios agrícolas participen «activamente en la puesta en funcionamiento de dotaciones habitacionales». Ello, debe ir acompañado de regulación municipal para permitir construir estas edificaciones en fincas agrícolas.