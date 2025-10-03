Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
R. I.

La Mojonera decreta un día de luto por la vecina víctima de apuñalamiento

El Ayuntamiento llama a la calma y rechaza que se use el fallecimiento para «fines políticos o generar alarma con informaciones no confirmadas»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:08

Comenta

El Ayuntamiento de La Mojonera ha condenado «firme» y «rotundamente» el crimen acaecido en la calle Lavadero de la localidad a última hora de este jueves y que costó «la vida a una vecina» por posibles heridas de arma blanca. A través de un comunicado han trasladado su «más sentido pésame» tanto a la familia como a los allegados de la víctima, de 35 años, «en estos momentos de profundo dolor».

MÁS INFORMACIÓN

Ante este posible homicidio, que está investigando la Guardia Civil, el Consistorio hace un llamamiento a «la responsabilidad, la prudencia y el respeto» y rechaza que se utilice el fallecimiento de esta mujer en la vía pública para «fines políticos, partidistas o de generar alarma social con informaciones no confirmadas». En el escrito muestran su «confianza» con los agentes del Instituto Armado que ya actúan para esclarecer lo ocurrido en esta localidad del Poniente almeriense.

El Ayuntamiento de La Mojonera ha decretado un día de luto oficial para el lunes, 6 de octubre, con banderas ondeando a media asta en los edificios municipales y, a las 12:00 horas se ha convocado un minuto de silencio en la puerta del propio Consistorio, en la Plaza de la Iglesia, «como muestra de duelo y repulsa ante este crimen».

Finalmente, desvelan que el compromiso municipal es de acompañamiento a la familia de la víctima y «en garantizar la serenidad y la unidad de todo el municipio ante esta dolorosa pérdida».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 35 años apuñalada en La Mojonera
  2. 2 Detenido un joven como presunto responsable de la muerte de Antonio Campos
  3. 3 La familia de Antonio Campos: «El detenido no tiene vinculación con Antonio ni nosotros»
  4. 4 Dimite más de la mitad de la Ejecutiva del PSOE de El Ejido, lo que obligará a convocar una asamblea
  5. 5 A prisión el joven detenido por el crimen de Antonio Campos
  6. 6 Berja se concentra para pedir justicia por el crimen de Antonio Campos
  7. 7

    Hamás aún no da su respuesta al plan de Trump y rechaza el papel de Blair en la posguerra
  8. 8 Cambios en el bus urbano para evitar atascos en la avenida Cabo de Gata
  9. 9 Una misa y una foto familiar por la celebración de los Ángeles Custodios en Roquetas
  10. 10 Muere una mujer de 35 años apuñalada en La Mojonera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Mojonera decreta un día de luto por la vecina víctima de apuñalamiento

La Mojonera decreta un día de luto por la vecina víctima de apuñalamiento