La Mojonera decreta un día de luto por la vecina víctima de apuñalamiento El Ayuntamiento llama a la calma y rechaza que se use el fallecimiento para «fines políticos o generar alarma con informaciones no confirmadas»

Nerea Escámez Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 18:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Mojonera ha condenado «firme» y «rotundamente» el crimen acaecido en la calle Lavadero de la localidad a última hora de este jueves y que costó «la vida a una vecina» por posibles heridas de arma blanca. A través de un comunicado han trasladado su «más sentido pésame» tanto a la familia como a los allegados de la víctima, de 35 años, «en estos momentos de profundo dolor».

MÁS INFORMACIÓN Muere una mujer de 35 años apuñalada en La Mojonera

Ante este posible homicidio, que está investigando la Guardia Civil, el Consistorio hace un llamamiento a «la responsabilidad, la prudencia y el respeto» y rechaza que se utilice el fallecimiento de esta mujer en la vía pública para «fines políticos, partidistas o de generar alarma social con informaciones no confirmadas». En el escrito muestran su «confianza» con los agentes del Instituto Armado que ya actúan para esclarecer lo ocurrido en esta localidad del Poniente almeriense.

El Ayuntamiento de La Mojonera ha decretado un día de luto oficial para el lunes, 6 de octubre, con banderas ondeando a media asta en los edificios municipales y, a las 12:00 horas se ha convocado un minuto de silencio en la puerta del propio Consistorio, en la Plaza de la Iglesia, «como muestra de duelo y repulsa ante este crimen».

Finalmente, desvelan que el compromiso municipal es de acompañamiento a la familia de la víctima y «en garantizar la serenidad y la unidad de todo el municipio ante esta dolorosa pérdida».