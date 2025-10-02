Muere una mujer apuñalada en La Mojonera La víctima mortal, de 30 años, ha sido hallada tendida en la vía pública con posibles heridas de arma blanca

Nerea Escámez Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 22:31

La Mojonera estallaba en gritos esta tarde. El cadáver de una mujer apuñalada ha sido localizado en plena vía pública a las 20:30 horas en la calle Lavadero, en la localidad del Poniente almeriense.

Hasta el lugar, según ha indicado a IDEAL el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se han desplazado una patrulla de Guardia Civil, Policía Local de El Ejido y los profesionales sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que no han podido hacer nada por salvar su vida.

En el lugar de los hechos se encuentran recabando pruebas para esclarecer el suceso. Por el momento, según ha trascendido, la víctima mortal es una mujer de 30 años de edad, de origen marroquí, contra la que se habría avalanzado alguien con el interés de quitarle la vida a cuchilladas. Por el momento, no hay detenciones.