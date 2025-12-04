Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La farmacia donde ha trabajado Manolo está entre Ciudad Jardín y las 500 viviendas.

Se jubila después de 50 años de servicio en farmacia: «Se hace raro saber que ya no tendrás que trabajar»

Manolo se despide del mostrador de la farmacia de la calle Celia Viñas tras medio siglo de trabajo, con la satisfacción de haber sido parte de la vida de varias generaciones de vecinos

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:50

Comenta

Cincuenta años se dicen pronto, pero en la vida de Manolo, farmacéutico de barrio y figura querida por vecinos y clientes, resumen toda una historia ... de entrega, cercanía y atención amable y personalizada. Cuando inició su andadura «fueron muchos nervios y mucha ilusión. Yo venía de otro trabajo que no tenía nada que ver con la atención al público. Estuve un año y medio allí, pero la diferencia fue abismal. Además, era en mi barrio, aunque la gente apenas me conocía. Me hice valer, y creo que hoy por hoy me tienen algo de aprecio», dice con humildad, aunque seguro que intuye el cariño y el respeto que le tienen en el barrio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El detenido por la muerte violenta del niño en Garrucha tenía antecedentes por haberlo maltratado
  2. 2 El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»
  3. 3 «Nuestro hijo perderá el derecho a terapia antes de la primera sesión»
  4. 4 El detenido por el crimen del niño de 4 años tenía un billete para viajar este jueves a Madrid
  5. 5 Críticas tras la inauguración de la Casa Anita en Roquetas: «ni es museo ni es de historia»
  6. 6 Trabajadores «al límite» y vecinos «molestos», las quejas del PSOE sobre las obras del Paseo de Almería
  7. 7 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  8. 8 Concursos, teatro, villancicos y magia por la programación navideña en Roquetas
  9. 9 Advierten del «cambio de modelo» de los narcos al alijar cada vez más cocaína
  10. 10 Una treintena de asociaciones de Almería reciben 99.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Se jubila después de 50 años de servicio en farmacia: «Se hace raro saber que ya no tendrás que trabajar»

Se jubila después de 50 años de servicio en farmacia: «Se hace raro saber que ya no tendrás que trabajar»