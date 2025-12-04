Se jubila después de 50 años de servicio en farmacia: «Se hace raro saber que ya no tendrás que trabajar»

Cincuenta años se dicen pronto, pero en la vida de Manolo, farmacéutico de barrio y figura querida por vecinos y clientes, resumen toda una historia ... de entrega, cercanía y atención amable y personalizada. Cuando inició su andadura «fueron muchos nervios y mucha ilusión. Yo venía de otro trabajo que no tenía nada que ver con la atención al público. Estuve un año y medio allí, pero la diferencia fue abismal. Además, era en mi barrio, aunque la gente apenas me conocía. Me hice valer, y creo que hoy por hoy me tienen algo de aprecio», dice con humildad, aunque seguro que intuye el cariño y el respeto que le tienen en el barrio.

Su llegada a la farmacia no fue fruto de una vocación temprana, sino de una oportunidad que acabó marcando su vida. «Nunca se me pasó por la cabeza trabajar aquí. Me salí del trabajo anterior, aunque me gustaba, pero no era lo que había pensado. Quería seguir estudiando una FP, pero me surgió esto y no lo cambiaría por nada».

«El trato personal se ha mantenido»

A lo largo de estas cinco décadas, ha visto cómo la profesión evolucionaba al ritmo de los tiempos. «Mi farmacia es de barrio, ha tenido cambios en lo referente a las tecnologías. Pero por suerte el trato personal, como de familia, no ha cambiado. Ha venido gente nueva y se han ido otros, pero se ha mantenido en el tiempo».

Entre todos los cambios vividos, hay uno que le ha sido especialmente llamativo: «Los mayores cambios han sido los normativos. Cuando empecé eran algo más relajados, ahora se hacen respetar más las leyes, lo cual me parece lógico. Las reglas están para cumplirse. En el plano tecnológico, por suerte me pilló más joven y me pude adaptar con más facilidad. El trato, como te he comentado antes, siguió siendo familiar y personal».

«Querido, valorado y apreciado»

Más allá de la rutina profesional, lo que más valora Manolo es el cariño recibido. «Sobre todo, saberme querido, valorado y apreciado. He tenido la grandísima suerte de tener unos compañeros increíbles y hemos formado un gran equipo».

Y aunque reconoce que tiene «miles de anécdotas», bromea con su compañera Nuria, con quien lleva más de 35 años trabajando, sobre la posibilidad de escribir un libro con todas ellas. «Tenemos miles, pero no sabría decirte ahora ninguna en especial», comenta con una sonrisa.

Respecto al trato con los médicos, asegura, «no había relación antes, y ahora seguimos igual, nada de nada», pero subraya que los valores fundamentales no deben perderse: «El trato humano y familiar es lo fundamental. Las personas que vienen confían en nosotros».

«Los clientes nos necesitan»

A los jóvenes que comienzan en la profesión les lanza un consejo sencillo y esencial: «Ser pacientes y cercanos. En esos momentos, los clientes nos necesitan y tenemos que estar ahí para todo».

El barrio, al que considera casi una extensión de su familia, ha sido el escenario de toda su vida laboral. «He conocido varias generaciones, los he escuchado y ayudado en todo lo que he podido, y ellos me lo han devuelto con cariño».

Ahora, con la jubilación a la vuelta de la esquina, admite que el cambio no será fácil. «Por supuesto que me costará, llevo una vida entera aquí. Va a ser difícil, aunque no me alejaré demasiado. Soy del barrio y me muevo por él».

«Disfrutar de no hacer nada»

A partir de ahora, piensa dedicar su tiempo «a mí y a mi familia. Disfrutar de no hacer nada, y por supuesto seguir visitando a los compañeros y amigos».

Cuando se le pide que resuma su trayectoria en una frase, guarda un breve silencio antes de responder: «Se hace raro saber que ya no tendrás que trabajar, pero me quedo con la satisfacción de haber hecho lo que me gustaba, rodeado de buena gente y buenos recuerdos».