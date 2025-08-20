La Junta endurecerá el balizamiento de Los Genoveses para limitar el fondeo de barcos Una interpretación de la normativa marítima provoca las quejas entre los bañistas, quienes conviven con las naves atracadas a escasos metros de la orilla

El balizamiento de la playa de Los Genoveses no ha llegado a buen puerto. La consulta que realizó la Junta de Andalucía a Capitanía Marítima este verano ha terminado en polémica. La petición efectuada por los usuarios de embarcaciones al organismo andaluz no ha sido del gusto de los bañistas del enclave del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. No obstante, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Almería, Manuel de la Torre, ha señalado la intención de «reestudiar» el señalamiento en la zona.

Las quejas de los bañistas responden a la cercanía con la que los barcos de recreo atracan en la playa. Según fuentes de la Junta, el balizamiento es el mismo que el año pasado. Sin embargo, ha posibilitado que las embarcaciones invadan las zonas colindantes, sin balizar, a la reserva integral del morrón de Genoveses, máxima figura de protección dentro del Parque. «La Junta interpretaba que no se podían acercar esas embarcaciones por la redacción del bando de Capitanía Marítima», ha sostenido De la Torre. La autoridad estatal que regula la navegación aclaró, mediante la Ley de Navegación Marítima, la posibilidad de fondear donde no se encuentren las balizas, tal y como ha relatado el delegado.

La solicitud de los usuarios de barcos quería «facilitar» un acceso a la playa para sí mismos. No obstante, la queja de los vecinos y bañistas confirma el descontento en plena temporada estival. El delegado De la Torre ha apuntado al «esfuerzo» por parte de la Junta para señalizar la zona de baño en playas no urbanas dentro del parque natural. En palabras del delegado, este «esfuerzo» es «efectivo» y «no se hace» en otros espacios litorales protegidos. Sin embargo, es competencia de la Junta al declararse un espacio protegido.

Los bañistas que frecuentan Los Genoveses insisten en que la masificación de embarcaciones no solo genera molestias. Estos confirman que sufren un riesgo evidente para la seguridad de quienes nadan en la zona. En días de máxima afluencia, las lanchas y veleros llegan a situarse a escasos metros de la orilla y obligan a los veraneantes a estar pendientes del tráfico marítimo.

El responsable provincial de Medio Ambiente se ha mostrado partidario de reevaluar los límites al fondeo con los órganos de gestión del parque, así como con el Ayuntamiento de Níjar. La medida responde a conservar los hábitats protegidos y evitar situaciones de riesgo para los usuarios de las playas mediante un balizamiento «completo». Sin embargo, según ha aclarado, este año no se han conocido incidencias en la zona. En cambio, sí que se han generalizado las quejas entre los bañistas. «Los bañistas pueden interpretar al leer el bando que en la zona balizada no se puede fondear, pero se sienten invadidos», ha finalizado.