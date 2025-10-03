El joven detenido por la muerte de Antonio Campos declara hoy ante el juez El primer arrestado, de 23 años y de origen marroquí, pasa hoy a disposición judicial como sospechoso del crimen del vecino de Berja

Nerea Escámez Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 12:14 Comenta Compartir

El primer detenido por la muerte del historiador Antonio Campos pasará hoy a disposición judicial. El varón, de 23 años de edad, fue arrestado a última hora de la tarde de este miércoles tras las averiguaciones realizadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial.

Se espera que el presunto sospechoso preste declaración por unos hechos que han consternado al Poniente almeriense desde la desaparición del funcionario, que prestaba servicio en el Ayuntamiento de El Ejido, al que se le perdió su rastro el pasado sábado 21.00 horas, cuando abandonó el domicilio en su vehículo, un Volkswagen passat blanco.

El fatal desenlace llegó la madrugada del lunes, cuando los agentes de la Guardia Civil hallaron el vehículo junto a una cooperativa hortícola en la barriada de San Agustín y abrieron el maletero de su vehículo, localizando el cadáver del vecino de Berja con evidentes signos de violencia.

Esta tarde Berja pedirá «justicia» por el crimen de Antonio Campos. Con esta convocatoria, anunciada a través de las redes sociales, el municipio se concentra hoy, viernes 3 de octubre, a las 18:30 horas, en la Plaza de la Constitución de Berja. La concentración indican, será «pacífica» y, entre ellos, el alcalde José Carlos Lupión ha invitado a todos los vecinos a participar y mostrar su apoyo a familiares y seres queridos en la manifestación «de repulsa y solidaridad».

Investigación abierta

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario dictado por la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia 3 de El Ejido, se mantiene abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas una vez que se han practicado varios registros domiciliarios en el Poniente autorizados por la instructora.

Los agentes se han afanado en reconstruir los hechos desde la desaparición del funcionario con la comprobación de las cámaras de seguridad de la cooperativa, ubicada cerca del vehículo, así como las imágenes de videovigilancia de la localidad de El Ejido. También se han practicado registros en el teléfono móvil de la víctima, además de realizar múltiples entrevistas con testigos y allegados y la recogida de vestigios en el vehículo de la víctima.

Estas pesquisas han facilitado la orientación de la investigación y, por el momento, falta por determinar la autoría material del crimen del primer detenido.

La detención del joven, de origen marroquí, llegó tres días después del hallazgo del cadáver, que fue transportado en el maletero del vehículo de la víctima durante la misma noche en que desapareció de su pueblo natal. Antonio Campos tenía previsto viajar el domingo por la mañana a Granada, donde sus amigos le esperaban a las 10:00 horas para asistir a la procesión de la Virgen de las Angustias.