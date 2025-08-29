Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

Investigan como homicidio la muerte del joven hallado en Las Negras con un golpe en la cabeza

La Guardia Civil trata de esclarecer si habrían participado terceras personas en el fallecimiento del joven de 23 años

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:32

El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería ha abierto diligencias para investigar como un presunto caso de homicidio la muerte del joven, de 23 años, cuyo cuerpo se localizó ayer «ensangrentado» y con un golpe en la cabeza, en una cala de la playa de Las Negras, en Níjar.

Por el momento la investigación de la Guardia Civil se centra ahora en identificar si habrían participado terceras personas en el fallecimiento del joven, de nacionalidad española y vecino de un municipio cercano, después de que el informe preliminar de la autopsia practicada en el Instituto de Medicinal Legal (IML) de Almería certificara «el origen violento» del deceso.

El cuerpo sin vida de un hombre se localizó ayer en torno a las once de la mañana y la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería se hizo cargo del caso para esclarecer las causas sin descartar, en un primer momento, que pudiera tratarse de un «accidente». Fuentes cercanas a la investigación manejaban como primera hipótesis una «muerte violenta» ya que la víctima pudo «haber recibido un fuerte golpe en la cabeza».

Tras el aviso del testigo, la sala coordinadora del 112 activó hasta esta cala de Las Negras a los efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, así como la Guardia Civil.

