La investigación por el crimen de Antonio Campos sondea a su círculo íntimo La Guardia Civil interroga al entorno más cercano del funcionario mientras continúan buscando nuevas pruebas que les permita determinar el móvil de su muerte

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil continúa avanzando con la investigación por la muerte del funcionario Antonio Campos bajo el hermetismo habitual del propio cuerpo. En medio de rumores e información que llega con cuentagotas, los agentes continúan recabando pruebas de lo que pudo ocurrir la noche de su muerte.

Según ha podido saber IDEAL, en las últimas horas, los investigadores han estado interrogando a su círculo más íntimo en Berja, sin arrojar más detalles, para comprender la secuencia de lo acontecido y obtener una hipótesis de lo ocurrido al funcionario del Ayuntamiento de El Ejido.

El cuerpo de Antonio Campos apareció sin vida en el interior de su propio maletero atado y golpeado junto a una cooperativa hortícola en la barriada de San Agustín (El Ejido) la madrugada del pasado lunes, 29 de septiembre. Esta trágica noticia llegaba después de que su familia denunciara su desaparición el domingo, 28, tras no personarse en Granada, donde iba a ver a la Virgen de las Angustias.

Los agentes han interrogado durante estos días, por orden judicial, a personas del entorno más íntimo de Campos para conocer los últimos pasos, las inquietudes o contactos que había tenido la víctima mortal.

Hasta el momento, el presunto responsable por la muerte del varón de 54 años, es un joven de 23 años y de origen marroquí, que se encuentra en el Centro Penitenciario El Acebuche. Según ha podido saber esta redacción, su representación legal ha cambiado en las últimas horas y se encuentran a la espera de reunirse con el presunto autor, que se acogió a su derecho a no prestar declaración en sede judicial.

El rastro digital del teléfono móvil de Antonio Campos, de Berja, fue «importante» para que los agentes localizaran el paradero del presunto autor del homicidio. Entre las diligencias practicadas por los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, consta el estudio de la agenda de contactos del funcionario municipal de El Ejido así como el historial que Google Maps hizo de sus recorridos tras su desaparición, pasadas las 21.00 horas del 27 de septiembre, cuando abandonó el domicilio y salió de un aparcamiento de Berja con su Volkswagen Passat.

En el marco de la causa también se han practicado otras medidas, como la toma de huellas del vehículo –donde se habrían hallado latas de cerveza– para conocer cuántas personas podrían haber participado en la muerte de Campos.

Tres días después del hallazgo del cadáver, el detenido, que acompañó a los investigadores durante los registros domiciliarios practicados por orden judicial, habría reconocido su implicación en el crimen.