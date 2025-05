'Huercallapop', un rastro vecinal para dar una segunda vida a objetos en buen estado Huércal de Almería organiza un mercadillo para que sus residentes puedan vender todo tipo de productos que ya no utilizan

R. I. Viernes, 2 de mayo 2025, 11:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Huércal de Almería organiza el rastro vecinal 'Huercallapop', un evento que se llevará a cabo en la plaza de la Constitución el domingo 11 de mayo, de 10 a 14 horas, y gracias al que se podrá dar una segunda vida a objetos en desuso que se encuentran aún en buen estado.

La iniciativa, bajo el lema 'Compra oportunidades, vende lo que no uses, cambia si puedes', busca una segunda oportunidad para todo aquello que ya no se utiliza, fomentando el consumo responsable, la reutilización y la economía circular, creando un ambiente familiar gracias a la colaboración de los vecinos.

El evento está dirigido exclusivamente a los vecinos de Huércal de Almería, quienes para participar deben informarse e inscribirse a través del número de teléfono 674627296. En el caso de que quede espacio disponible, podrán participar personas de otros lugares, previa inscripción, especificaron desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de los puestos de compraventa e intercambio, el evento contará con un taller infantil de manualidades con reciclaje de objetos como canutillos de papel higiénico, tapones de botella, o tetrabriks con el tapón y lavado previamente. El taller será gratuito y limitado a 50 plazas, por lo que es necesario realizar una inscripción previa mediante un formulario.