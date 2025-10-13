Huércal de Almería, nominado a los premios de coleccionismo y cromos

M. T. Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 13:32 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Huércal de Almería vuelve a destacar por la organización de eventos que, además de ser pioneros en la provincia de Almería, consiguen un gran reconocimiento a nivel nacional. En esta ocasión, ha sido el Mediterranean Card Show, que ha celebrado recientemente en colaboración con Arcade Bits y Rodríguez Coleccionista Deportivo, que ha sido nominado a los galardones de la primera edición de los ECA (España Cards Awards) en la categoría de Proyecto Rookie.

Estos premios son los primeros a nivel nacional que reconocen los mejores eventos dedicados al coleccionismo TCG y de cromo deportivo, donde el encuentro celebrado los días 13 y 14 de septiembre en el municipio huercalense comparte nominación con algunos de los certámenes más destacados del país, como el Valencia Card Show, el Iberian Card Show o el Sevilla Card Show.

La votación para alcanzar este prestigioso reconocimiento permanece abierta hasta el 30 de septiembre a las 23:50 horas a través de la página web www.sevillacardshow.es/espaa-card-awards. El ganador se conocerá, según indican desde el Consistorio, el 18 de octubre en una gala que se celebrará en Sevilla.

La primera edición del Mediterranean Card Show fue un éxito rotundo, superando los 500 asistentes que se dieron cita en el Teatro Multiusos de Huércal de Almería para disfrutar de un fin de semana repleto de actividades pensadas para todos los amantes de las cartas coleccionables.

El evento abarcó desde el coleccionismo deportivo de fútbol, UFC, baloncesto y cromos vintage, hasta universos como Pokémon, Magic, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Lorcana o Star Wars. Además, contó con una amplia zona de compraventa con destacados vendedores y patrocinadores nacionales, la popular Trade Night, torneos de Pokémon y Magic, exposiciones, así como demostraciones en directo entre las que destacan las del artista Norek, conocido por sus dioramas 3D de cartas Pokémon.

Este nuevo reconocimiento refuerza a Huércal de Almería como un referente cultural y de ocio, sumándose a los obtenidos por otros eventos que han nacido en el municipio y que también han sido nominados a prestigiosos galardones, como el Viva Boom Fest, distinguido en todas sus ediciones como candidato a mejor festival juvenil y familiar de España y Portugal; o el Candil Rock, festival decano de la provincia, que ha sido nominado en varias ocasiones a mejor festival de pequeño formato de la península Ibérica.