Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lugar donde apareció el cuerpo del menor en Garrucha. EFE / Carlos Barba

La Guardia Civil investiga los vídeos de maltrato sobre el menor muerto de Garrucha

Las redes sociales se llenan de imágenes donde el detenido zarandea, grita y tira al suelo al pequeño

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:03

Comenta

Pasan las horas y la historia del pequeño Luca, hallado muerto este miércoles en la playa de Garrucha, se torna cada vez más triste y ... desgarradora. Y es que las redes sociales se han llenado en las últimas horas de vídeos desoladores que evidenciaban el maltrato que sufría el menor con apenas cuatro años de edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»
  2. 2 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Garrucha
  3. 3 El detenido por la muerte violenta del niño en Garrucha tenía antecedentes por haberlo maltratado
  4. 4 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  5. 5 Críticas tras la inauguración de la Casa Anita en Roquetas: «ni es museo ni es de historia»
  6. 6 La Banda de la Unión Musical Roquetas de Mar celebra su 30 aniversario con una gala especial
  7. 7 El detenido por el crimen del niño de 4 años tenía un billete para viajar este jueves a Madrid
  8. 8 El Ejido reconoce la labor del Hospital de Poniente, la Policía Nacional y diez empresas
  9. 9 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  10. 10 Es un bulo: La supuesta ley que ofrece nacionalidad y dinero a inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Guardia Civil investiga los vídeos de maltrato sobre el menor muerto de Garrucha

La Guardia Civil investiga los vídeos de maltrato sobre el menor muerto de Garrucha