La Guardia Civil investiga los vídeos de maltrato sobre el menor muerto de Garrucha

Pasan las horas y la historia del pequeño Luca, hallado muerto este miércoles en la playa de Garrucha, se torna cada vez más triste y ... desgarradora. Y es que las redes sociales se han llenado en las últimas horas de vídeos desoladores que evidenciaban el maltrato que sufría el menor con apenas cuatro años de edad.

Las imágenes, sensibles cuanto menos, según ha podido saber IDEAL, están siendo investigadas por la Guardia Civil en un caso que continúa declarado bajo secreto de sumario. Dichas escenas pondrían en evidencia la falta de omisión de socorro a la que este niño habría sido sometido previamente a su fatal desenlace el miércoles a las 23:30 horas, momento en el que su cadáver fue hallado con signos de violencia en la playa de Garrucha.

Vecinos de Garrucha, consternados todavía por el trágico suceso, habrían difundido vídeos donde el hombre, detenido por Guardia Civil como sospechoso del crimen y pareja de su progenitora, habría maltratado previamente al infante. Los gritos y el llanto de Luca protagonizan parte de las grabaciones mientras el varón lo zarandea y lo tira al suelo hablándole de forma despectiva.

Cabe recordar que al detenido le pesa una orden de alejamiento desde el pasado 20 de octubre sobre el menor y la madre, según ha informado la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera, competente en Violencia sobre la Mujer.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha manifestado su «consternación» por los hechos y resalta que las imágenes «invitan a hacer una reflexión» a la ciudadanía y a analizar «cualquier medida legal» al respecto.