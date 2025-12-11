El Gobierno revisará si hubo una posible «laguna» que dejara sin protección al niño asesinado en Garrucha

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este jueves que desde la Administración central se va a «revisar» la actuación que se ... siguió en relación al niño de cuatro años de edad que fue asesinado en Garrucha para identificar si hubo algún tipo de «laguna o cualquier cuestión que se considere que no se ha ajustado al cien por cien» para, en su caso, evitar casos similares.

A preguntas de los medios, Fernández ha explicado que desde el ámbito judicial también «se pondrá en marcha cualquier procedimiento» en caso de que se detecte cualquier situación «anómala» o «negligente» que hubiera afectado a la cadena de custodia del derecho del menor y sus intereses ante los maltratos previos que constaban en su caso.

El delegado ha recordado que el presunto autor del crimen y pareja sentimental de la madre del menor, la cual también se encuentra en prisión provisional por estos hechos, tenía una orden de alejamiento con respecto al niño y su madre dictada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera, competente en Violencia sobre la Mujer, desde el pasado 20 de octubre.

En este sentido, ha insistido en que es la autoridad judicial la que «tiene toda la competencia» para determinar «si ha existido en esa cadena de custodia de todas las Administraciones participantes algún tipo de situación que haya que mejorar o que haya supuesto cualquier tipo de desamparo para ese menor».