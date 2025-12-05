Felix prepara un mercadillo, paella y actividades infantiles por el Día de la Constitución

El Ayuntamiento de Felix tiene previsto para este sábado, 6 de diciembre, una variada programación para celebrar el Día de la Constitución Española. A partir ... de las 10.00 horas, el municipio albergará el izado de bandera y el himno de España en la Plaza de la Libertad. Felix seguirá con más actividades, todas ellas en el mismo escenario: la Plaza de la Libertad.

Sobre las 11.00 joras se abrirá el Mercadillo (AMPA Bérchul) y de 10.00 horas a 13.00 horas se realizarán diversas actividades infantiles. Mismamente, a partir de las 12.00 horas, la localidad abrirá la 'Barra' con el AMPA Bérchul y para las 14.00 horas estará prevista la gran Paella Municipal y ya para finalizar la jornada del sábado, se realizará un bingo para los asistentes.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Felix informó en sus redes sociales de cómo hacer la ruta de senderismo 'El Tótem' con información en cuatro diapositivas con paisajes del recorrido. Una ruta, que empieza a a las afueras del pueblo de Felix, cuenta con grandes paisajes entre montes y almendros.