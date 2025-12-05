Felix prepara un mercadillo, paella y actividades infantiles por el Día de la Constitución
Además, el municipio contará con un bingo y el izado de la bandera
J. Cortés
Felix
Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:20
El Ayuntamiento de Felix tiene previsto para este sábado, 6 de diciembre, una variada programación para celebrar el Día de la Constitución Española. A partir ... de las 10.00 horas, el municipio albergará el izado de bandera y el himno de España en la Plaza de la Libertad. Felix seguirá con más actividades, todas ellas en el mismo escenario: la Plaza de la Libertad.
Sobre las 11.00 joras se abrirá el Mercadillo (AMPA Bérchul) y de 10.00 horas a 13.00 horas se realizarán diversas actividades infantiles. Mismamente, a partir de las 12.00 horas, la localidad abrirá la 'Barra' con el AMPA Bérchul y para las 14.00 horas estará prevista la gran Paella Municipal y ya para finalizar la jornada del sábado, se realizará un bingo para los asistentes.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Felix informó en sus redes sociales de cómo hacer la ruta de senderismo 'El Tótem' con información en cuatro diapositivas con paisajes del recorrido. Una ruta, que empieza a a las afueras del pueblo de Felix, cuenta con grandes paisajes entre montes y almendros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión