La pista polideportiva municipal. IDEAL

Enix estrena su remodelada pista polideportiva con una inversión de 100.000 euros

Esta cancha cuenta con más de 25 años de existencia

Javier Cortés

Enix

Jueves, 4 de septiembre 2025, 04:24

El Ayuntamiento de Enix anunció en sus redes sociales que renovó la pista polideportiva municipal, que llevaba más de 25 años en uso. Para llevar a cabo esta remodelación, el Consistorio enixero pidió una subvención de la Junta de Andalucía por valor de 100.000 euros, que fue concedida, con el objetivo de transformar la pista polideportiva, los vestuarios y unas gradas que ya forman parte de este entorno.

«Esta pista tenia ya muchos años, estando muy deteriorada, había sufrido mucho del firme, estaba rajado y se había movido por un lado de la pista, al igual que las zonas aledañas a la pista polideportiva estaban muy dañadas», comentaba el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, que se mostraba contento por la finalización de las obras llevadas a cabo en el municipio.

«En Enix apostamos por el deporte y creemos en todos nuestros deportistas, por esos pusimos en marcha un plan para reformar nuestra pista polideportiva, que hace más de 25 años que fui construida y que necesitaba una transformación», señalaba Izquierdo, que además, añadía que con el plan que «pusimos en marcha queremos mejorar todas las infraestructuras deportivas y ampliarlas para beneficio de la gente».

