Dos muertos y un herido al colisionar un camión y un turismo en Cuevas del Almanzora
El accidente ha tenido lugar en el cruce entre la carretera A-332 y la AL-8105 a las 17.45 horas
Europa Press
Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:07
Dos personas han fallecido y una tercera ha resultado herida al colisionar un camión y un turismo en Cuevas del Almanzora (Almería), según ha informado el 112, en una nota.
El accidente ha tenido lugar en el cruce entre la carretera A-332 y la AL-8105 a las 17.45 horas, varios testigos han llamado al teléfono 112 para informar de la colisión entre un camión bañera y un turismo, a consecuencia de la cual varias personas habían quedado atrapadas.
La sala coordinadora ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (que ha movilizado un helicóptero), a la Policía Local, a Protección Civil y a Mantenimiento de Carreteras.
Los operativos de emergencia desplazados a la zona del suceso han confirmado el fallecimiento de dos personas y el traslado en helicóptero de otra a un centro hospitalario.
