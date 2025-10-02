Detenido un joven como presunto responsable de la muerte de Antonio Campos La Guardia Civil continúa con la investigación, decretada bajo secreto de sumario

Nerea Escámez Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 11:35

La Guardia Civil de Almería ha detenido a uno de los presuntos responsables por la muerte del funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, Antonio Campos. Se trata de un joven de 22 años de origen marroquí, que fue arrestado en la tarde de ayer.

Por el momento, los investigadores de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil mantienen abierta la investigación, decretada bajo secreto de sumario, de la que no han trascendido más detalles.

Esta detención ocurre apenas cuatro días después de la localización del cuerpo sin vida del historiador virgitano en el interior de su maletero con evidentes signos de violencia.

La muerte de Antonio Campos ha consternado a Berja, su pueblo natal, y a El Ejido, lugar donde desempeñaba su labor profesional, y es que el historiador era una figura «muy querida» entre todos los que habían compartido momentos a su lado. Sus restos mortales fueron enterrados este martes rodeado de sus seres queridos en el cementerio de Berja tras un acto multitudinario en la parroquia de la Anunciación.

La familia de Antonio Campos denunció su desaparición de forma oficial el pasado domingo, en torno a las 17:00 horas, el virgitano planeaba viajar a primera hora a Granada para no perderse los actos en honor a la Virgen de las Angustias. Sin embargo, su vida se truncó la noche del sábado. Las cámaras del municipio de Berja le grabaron por última vez a las 21:00 horas, cuando salía en su vehículo de un aparcamiento y, después, se perdió su rastro.

Inicialmente se publicó en redes sociales la búsqueda del vehículo en el que viajaba y, posteriormente, se amplió la información para dar con el paradero del virgitano. Entonces, se interpuso una denuncia ante las autoridades y los vecinos decidieron organizar batidas por cada rincón de Berja. La madrugada del lunes llegó la peor de las noticias.

Varios vecinos que se aproximaron hasta la calle Mirasol (El Ejido), en la barriada de San Agustín, donde se ubica una cooperativa hortícola, localizaron su coche. La Guardia Civil forzó el vehículo, que se encontraba cerrado, y tras abrir el maletero, hallaron a Campos maniatado y golpeado en el habitáculo. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

Fuentes cercanas apuntan a IDEAL que en el momento del hallazgo, en el entorno del vehículo habrían aparecido latas de cerveza. Las cámaras de videovigilancia que protegen la zona son un elemento esencial que ayudarán en la investigación de la Guardia Civil, que barajan un presunto caso de homicidio.

Ahora, los agentes de la Benemérita trabajan para esclarecer las causas y localizar el paradero del presunto o presuntos responsables de la muerte de Antonio Campos.