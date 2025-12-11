Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE/Carlos Barba

La defensa del presunto autor de la muerte de Luca rechaza la agresión sexual y alude a un problema estomacal

Sostiene que decidieron llevar el cuerpo del menor hasta una zona de la playa con la intención de realizar lo que él mismo ha descrito «a modo de despedida»

E. P.

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 17:44

Comenta

El abogado de la pareja sentimental de la madre de Luca, el niño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia física y sexual ... en la costa de Garrucha, ha defendido que su cliente rechaza haber agredido sexualmente al menor y ha afirmado que este relaciona lo ocurrido con un supuesto problema estomacal o intestinal previo que, según sostiene, el niño habría arrastrado en los días anteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  2. 2 La Hermandad del Cristo del Mar inaugura su gran rastrillo en Roquetas
  3. 3 «¿Dónde van a poner los palcos para la Semana Santa? ¿La procesión irá en zigzag?»
  4. 4 Este es el local que reabre tras 11 meses cerrado por las obras del Paseo
  5. 5 El IDM La Gloria estrena nuevo suelo con pavimento sintético
  6. 6 Ecovidrio lanza una campaña para fomentar el reciclaje en El Ejido
  7. 7 La abogada de la madre del niño asesinado en Garrucha dice que su clienta niega haber participado en los hechos
  8. 8 Detienen en Madrid al presunto autor del robo en la Iglesia de San Roque de Almería
  9. 9 «Le han aplazado la cita a mi bebé hasta el 14 de enero»
  10. 10 Servicios Sociales recibe una donación de 500 plantas para decorar varios centros en El Ejido

Publicidad

24.0.520974447Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La defensa del presunto autor de la muerte de Luca rechaza la agresión sexual y alude a un problema estomacal

La defensa del presunto autor de la muerte de Luca rechaza la agresión sexual y alude a un problema estomacal