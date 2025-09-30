Cae una red albanesa dedicada al tráfico de drogas en Roquetas de Mar Hay tres detenidos en la operación que ha permitido incautar 300 kilos de cannabis en Las Tres Villas y Felix

N. E. Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 13:59

La Guardia Civil de Almería ha detenido a tres personas pertenecientes a una red albanesa dedicada al tráfico de drogas y asentada en Roquetas de Mar. Los arrestados, que tenían una «alta profesionalización internacional», tenían antecedentes por hechos similares en Reino Unido o Kosovo, donde habían sido incluso condenados.

La investigación, desarrollada en dos fases, ha permitido desmantelar una plantación de marihuana en Las Tres Villas, en el paraje natural de la Sierra de los Filabres y en Felix. Los agentes del Instituto Armado hallaron sendas plantaciones «ocultas» en parajes de orografía complicada y alejada de los núcleos de población. Además, contaban con cámaras de videovigilancia y vallas perimetrales electrificadas que cubrían los terrenos cultivados.

Debido a la complejidad de las zonas, que dificultaba la operación de extracción, los agentes de la Guardia Civil precisaron del apoyo logístico del Servicio Aéreo (SAER) para realizar la extracción de las plantas con un anclaje suspendido con sacas de 1.000 litros de capacidad. Finalmente, hallaron 300 kilos de cannabis, con una valoración de más de medio millón de euros.

G. C.

De forma paralela, se procedió a la entrada y registro en las tres viviendas y la detención de las tres personas, que ya han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Almería. En un inmueble localizaron una construcción subterránea que estaba siendo acondicionada para una plantación indoor, encontrándose focos LED de gran potencia, sacos con sustrato para plantas, así como diversos materiales propios de este tipo de cultivos.

Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en la lucha contra el tráfico, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes, así como defraudación de fluido eléctrico en la provincia de Almería.

Para el desarrollo de esta operación llevada a cabo por la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, han participado Unidades territoriales, Unidad de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico y el Núcleo de Servicios de la propia Comandancia, que además ha contado con el apoyo del Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER).