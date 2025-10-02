Apuñalan a un hombre en Las 200 Viviendas de Roquetas La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para dar con los presuntos autores de la agresión con arma blanca

Nerea Escámez Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 08:53

Un hombre ha sido apuñalado en el pecho en el transcurso en la barriada de Las 200 Viviendas, en la localidad de Roquetas de Mar. Por estos hechos, la Guardia Civil ha abierto una investigación para localizar a los presuntos responsables de la agresión.

Al parecer, el varón fue presuntamente atacado el pasado sábado, 27 de septiembre en esta barriada roquetera en torno a las 18:40 horas. El brutal ataque de arma blanca se habría producido, presuntamente, por varias personas que, al atacarle, se marcharon y dejaron a la víctima tendida en la vía pública.

Según ha podido saber IDEAL, la víctima, de la que no han trascendido más detalles, tuvo que ser derivada al Hospital Universitario de Poniente, en El Ejido, para recibir asistencia médica. Por el momento, el agredido se encuentra estable y consciente a pesar de las lesiones sufridas.

Desde la Comandancia de Almería confirman a este periódico que se mantiene abierta la fase de investigación a la espera de dar con el paradero de los presuntos agresores.

