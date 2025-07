El alcalde de Chercos, el más longevo de España, cumple cien años «con achaques»

Miguel Cárceles Almería Miércoles, 23 de julio 2025, 23:19 Comenta Compartir

La voz al otro lado del teléfono suena débil. «Hoy me pillas pachucho», indica José Antonio Torres, alcalde popular de Chercos (Almería), el día en el que sopla 100 velas. «Estoy bien, pero las piernas no me responden, con achaques». A primera hora de la mañana no está en el Ayuntamiento. Pero pocos minutos más tarde llega sobre una silla de ruedas. José Antonio Torres Sáez (Chercos, 23 de julio de 1925) recibe la llegada de su centenario con el bastón de mando entre sus arrugadas manos.

Lleva gobernando en el municipio en el que vio la luz las últimas tres décadas con un único lapso. Desde 1995 hasta 2023, Torres fue reelegido en sucesivas municipales, convirtiéndose en uno de los alcaldes más apoyados de España y, desde luego, el más longevo en ejercicio. En 2023, tras unas elecciones municipales muy competidas en un pueblo con 302 habitantes, perdió brevemente el cargo ante Eduardo Mena (PSOE), quien asumió la Alcaldía con apoyo de Ciudadanos e Independientes por Chercos (IxC). Sin embargo, en noviembre de 2023, una moción de censura impulsada por PP, Vox e IxC le devolvió la vara de mando. «Quería cumplir los 100 siendo alcalde», reconocen fuentes populares. Lo ha conseguido.

Durante esos días convulsos, Torres sufrió momentos de gran tensión: denunció haber sido objeto de un «escrache» con gente golpeando las ventanas de su casa y reportó un episodio violento que le llevó al centro de salud de Albox. En paralelo, el PSOE le acusó a Torres de insultar a un vecino y a una trabajadora municipal.

Torres llegó a los despachos de la Alcaldía tras su jubilación. «Alguien que, después de jubilado, se mete a gobernar su pueblo es que lo quiere», indicaba ayer por teléfono con una voz atenuada. Antes tuvo una larga carrera en la Guardia Civil donde alcanzó el rango de subteniente y estuvo destinado en provincias como Lleida, Sevilla, Girona, Albacete o Vizcaya, enfrentando incluso la sanguinaria amenaza de ETA. Se jubiló y, en 1995, sorprendió al presentarse bajo las siglas del PP a la Alcaldía de su pueblo natal, un compromiso que mantuvo casi ininterrumpidamente durante tres décadas

Ayer, José Antonio Torres cumplió 100 años, erigiéndose en una figura histórica. Ese mismo día la Diputación anunció que recibirá el Escudo de Oro de la Provincia de Almería por su «una vida entera dedicada al servicio público». Un galardón que otorga la Institución a una figura longeva y de gran predicamento en el partido por su fortaleza incluso en los años en los que la ancianidad se ha hecho ya patente en la voz y en la actividad física del regidor.

Ayer, recibía la visita del presidente de la Diputación y también del partido en el que milita el regidor de Chercos, Javier Aureliano García (PP). Con gestos amorosos, agarrándole de las manos, elogió su «dedicación plena, valentía, esfuerzo, sacrificio y constancia» tanto en su etapa como guardia civil como en su dilatada trayectoria como alcalde. «Es ejemplar porque en todas las esferas de su vida se ha volcado en entregarse a los demás por su vocación de servicio público. Es una persona que destaca por su dedicación plena, valentía, esfuerzo, sacrificio, constancia y por poner siempre el bienestar de sus vecinos como máxima prioridad, así como por su espíritu reivindicativo e incansable. Desde la Diputación Provincial agradecemos ese compromiso porque personas como él han engrandecido la tierra que amamos y hoy disfrutamos», indicaba ayer García.

Entre los logros que más enorgullecen a José Torres en sus 30 años como alcalde se encuentran haber puesto en marcha la primera biblioteca del municipio, el programa de becas para los niños de Chercos –pocos, por desgracia–, la construcción de la piscina y el tanatorio, y la implantación de raras avis en municipios de su tamaño: comercios y empresas, algunas de ellas de prestigio internacional. Es el caso de la fábrica de mermeladas Lorusso.

«He disfrutado haciendo el bien a los demás», refiere el regidor, sentado sobre su silla de ruedas. Si la salud le sigue acompañando, no será raro verle de nuevo en la papeleta electoral de los cherqueros en 2027.