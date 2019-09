R La madre de Gabriel pide que se prohíba la difusión de detalles sobre cómo murió su hijo Patricia Ramírez (c), madre del niño Gabriel Cruz, sale de la Audiencia Provincial de Almería, tras la segunda sesión del juicio contra Ana Julia Quezada. / EP Reclama en un comunicado sanciones a los medios «en los casos que están siendo vulnerados los derechos» del menor con informaciones morbosas relativas a cómo falleció o sobre la autopsia R. I. Granada Jueves, 12 septiembre 2019, 16:11

Patricia Ramínez, madre de Gabriel, cuya muerte está siendo juzgada estos en Almería, ha hecho público un comunicado en el que ruega un «pacto de Estado» para que no se difunda detalles sobre cómo murió su hijo a manos de su asesina confesa, Ana Julia Quezada. Ramírez reclama además sanciones para aquellos medios de comunicación que están vulnerando los derechos de su hijo como menor de edad, en concreto, en aquellos casos en los que se están ofreciendo detalles escabrosos sobre lo ocurrido o sobre la autopsia.«Les ruego, por tanto a los medios de comunicación de manera expresa que cumplan con esta sociedad y dejen de emitir información sobre cómo murió y el trato humillante que recibió», señala la madre del niño asesinado en Rodalquilar.

Este es el contenido íntegro del comunicado que ha hecho público este jueves en el blog dedicado a la memoria de Gabriel:

«A quien corresponda:

Soy Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, y mediante el presente escrito solicito SE ACTÚE URGENTEMENTE en la ADOPCIÓN DE UN PACTO DE ESTADO QUE PROHÍBA EXPRESAMENTE EMITIR LOS CONTENIDOS RELATIVOS A CÓMO MURIÓ MI PEQUEÑO Y QUE LE HICIERON, por parte de las organizaciones correspondientes que ya se han pronunciado en la necesidad vital para la sociedad de proteger la imagen de los menores y el proceso judicial, así como se proceda a las sanciones oportunas en los casos que estan siendo vulnerados los derechos de mi hijo Gabriel, desobedeciendo de manera clara y expresa a todas las recomendaciones que se han hecho para evitar este circo mediático y el daño irreparable a su MEMORIA Y NUESTRA FAMILIA.

Ruego, por favor, ya que ha quedado de manifiesto la necesidad y el DERECHO QUE TENEMOS COMO PADRES A QUE NO SE PUBLIQUEN AQUELLOS ASPECTOS MORBOSOS SOBRE CÓMO MURIÓ, retiren y no publiquen, ni repitan más cómo nos lo arrancó de nuestras vidas, en beneficio de titulares carentes de sensibilidad que aludiendo a su autopsia vulneran los derechos fundamentales destrozando la imagen de un menor, mi hijo de ocho años.

El hecho de que la información exista no les habilita para destrozar la imagen de mi pequeño. La Jueza ha dictado PUERTA CERRADA PARA PROTEGER NUESTRO DERECHOS EN LAS PERICIALES QUE AFECTAN A SU IMAGEN Y NUESTRA INTIMIDAD, ¡Respeten a la Justicia! La propia Magistrada apoyada por la fiscalía se han pronunciado en la necesidad de proteger sus derechos y los nuestros, dando instrucciones claras sobre el tratamiento de la información y tomando las medidas de protección necesarias.

¿Qué más necesitan para no destrozar más la imagen de mi hijo?

Ruego respeten el procedimiento judicial.

Ruego respeten el derecho a vivirlo con dignidad.

Ruego entiendan que estas palabras salen de una madre queriendo proteger a su hijo, y que ha sido respaldada en sus derechos y peticiones por DDHH (Derecho Humanos), Tribunal Superior de Justicia e incluso las asociaciones de JUECES DE ESTE PAÍS se pronunciaron sobre lo que está bien y lo que no, apoyando el derecho que tenemos a vivir este juicio con DIGNIDAD y sin que DESTROCEN la imagen de nuestro hijo.

Se han pronunciado las principales asociaciones de prensa de este país, periodistas pidiendo respeto a la profesión y la familia, las principales instituciones que se encargan de proteger nuestros derechos en la Firma de un Pacto Ético con las guías adecuadas para ofrecer una información veraz, profesional y a la altura de lo que se merecen los niños de este país.

Más de 115.000 personas, muchas de ellas madres que como a mí, imagino se les revuelven las tripas con toda esta sobre información y FALTA DE RESPETO A SU MEMORIA, y MILES DE PERSONAS QUE APELAN A LA NECESIDAD DE CALLAR EL MORBO Y PROTEGER A MI HIJO, que podría ser el de cualquiera de nosotros.

Les ruego, por tanto a los medios de comunicación de manera expresa que cumplan con esta sociedad y dejen de emitir información sobre cómo murió y el trato humillante que recibió. LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS DEL PERIODISMO SON BIEN CLAROS A ESTE RESPECTO sólo tienen que aplicarlos.

No tengo fuerzas para asistir al juicio, no quiero entrevistas ni medios de comunicación, y me están obligando a salir como MADRE EN EL DESEO PRIMARIO DE PROTEGER A MI HIJO haciendo aún más difícil nuestro transitar.

¡BASTA YA! Si fuese su hijo…¿Podrían leer, desgraciadamente muchos los titulares y noticias sin que se revuelvan sus entrañas?, ¿podrían soportar que les pregunten continuamente si esas publicaciones son ciertas?, salir a la calle y observar continuamente el dolor cuando les miran o tener miedo a salir de casa por que la continua evocación hacia su pérdida hace que quieras esconderte.

¿Podrían vivir viendo el dolor de los que los quieren? Habiendo hecho desde el respeto y la discreción lo indecible para que no tengan que soportar una sobre-información que lo único que hace es imaginártelo sufriendo al tiempo que se te parte el alma y la angustia hace que te expongas para pedir NUEVAMENTE a que no manchen su sonrisa.

Y por último, siendo LO MÁS IMPORTANTE, algunos medios no están respetando adecuadamente el juicio y el tratamiento que este tipo de delitos necesita para que sea inquebrantable LA SENTENCIA, realizando juicios públicos paralelos, con expertos y retransmitiendo la información prácticamente en directo. La normativa Europea es muy clara a en este sentido. Espero, manifestando mi temor al respeto, reflexionen que RESPONSABILIDAD TENDRÍAN si se pudiese declarar su nulidad preguntándose si lo que desean es JUSTICIA o que suban sus audiencias.

Patricia Ramírez.