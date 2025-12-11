«Queremos que el cliente sienta que le ha cocinado su abuela, pero con una vuelta más profesional»

Raíces Los Sánchez es la evolución natural del conocido bar de tapas Los Sánchez, un negocio familiar que lleva década y media consolidado en Roquetas ... de Mar. En julio de este año, la nueva generación de la familia encabezada por Gema Sánchez, gerente e hija de los fundadores, abrió un restaurante propio junto al local original. La propuesta apuesta por un concepto más reposado, centrado en el producto y en una cocina que devuelva a cada plato el tiempo que necesita.

–Ha crecido dentro del negocio familiar. ¿Qué diferencia Raíces Los Sánchez del bar original?

–El bar de tapas sigue siendo lo que ha sido siempre, solo que ahora mismo está en obras para darle un cambio de imagen después de quince años. Lo que hemos hecho es ampliar la oferta. El restaurante está justo al lado, en la misma calle, y tiene solo nueve mesas. Desde el principio quisimos que fuese un espacio más tranquilo, donde el cliente pudiera sentarse a comer sin prisas. Ha sido una especie de evolución natural del negocio, pero sin perder la esencia familiar.

–¿La idea surgió como un proyecto personal dentro del negocio o como una necesidad del público?

–Un poco de ambas cosas. Había gente que disfrutaba del bar, pero con tantas tapas y tanto movimiento es difícil dedicarle tiempo a cada plato. Cuando nos ofrecieron el local, pensamos en habilitar un pequeño salón para comidas, pero al final terminamos diseñando una carta independiente. Durante los últimos años he viajado bastante y hemos ido tomando ideas de distintos sitios; queríamos un espacio donde poder trabajarlas con calma.

–¿Qué parte de la identidad de Los Sánchez se mantiene en esta nueva propuesta?

–La esencia está ahí: seguimos siendo los mismos y trabajamos con el mismo cariño. Lo que hemos hecho es priorizar el producto. Si utilizamos atún, queremos que sea de máxima calidad; si preparamos quisquillas, que sean locales. La cocina no es complicada, pero sí es honesta. Con un buen producto y un tratamiento cuidadoso, el resultado llega solo.

–¿Cómo trabajan con los ingredientes locales de Roquetas y de la provincia?

–Siempre que podemos, tiramos de kilómetro cero. La fruta y la verdura son de aquí, y también el pescado que podemos traer directamente de la zona. Aunque también tenemos alcachofa de Tudela, una de las estrellas de la carta; la escogimos porque era exactamente la que nos gustaba. Es una forma de combinar lo mejor del entorno con lo que hemos ido aprendiendo fuera.

–Lleváis apenas tres meses abiertos. ¿Cómo ha sido la acogida desde el verano hasta ahora?

–Abrimos a finales de julio y al principio fue una locura, pero muy positiva. Hemos tenido una aceptación buenísima, gracias también a la clientela que ya tenía Los Sánchez. Y quienes han venido por primera vez han repetido. Ahora estamos empezando una línea de actividades mensuales: estamos trabajando en la cata de vinos y hemos puesto en marcha una noche de velas. un evento inspirado en el 'candle night', con música y platos de temporada.

–¿Qué platos están marcando la identidad del restaurante en estos primeros meses?

–El plato que más sale es la alcachofa de Tudela, que servimos a la plancha con yema de huevo curada en soja, katsuobushi rallado y jamón ibérico crujiente. También funcionan muy bien las croquetas de chuletón, hechas con carne de vaca vasca madurada 45 días. Otro éxito es el taco de atún rojo marinado, que acompañamos con cebolla encurtida y una tortita de maíz. Y a nivel de platos más especiales, destacaría las mollejas de ternera, que aquí no son tan habituales pero que nos gustaron mucho en nuestros viajes y quisimos traer a la carta.

–Roquetas de Mar ha sido designada Ciudad Gastronómica 2025. ¿Cómo valoran una iniciativa así?

–Todo lo que ayude a mover la hostelería es bienvenido. Este verano hemos visto más turismo nacional y pensamos que este tipo de reconocimientos ayudan a que la gente se interese más por la gastronomía del municipio. Para los negocios pequeños, cualquier impulso es importante.

–Una vez pasado este inicio, ¿qué planes de futuro tienen para el restaurante?

–Nuestra idea es seguir consolidando lo que hemos empezado. Llevamos poco tiempo y todavía estamos puliendo detalles para que el servicio sea totalmente orgánico, como el de un restaurante con años de experiencia. Queremos mantener el nivel del producto e ir mejorándolo. Y, además, esto nos está ayudando a modernizar también el bar original, que está en plena reforma para adaptarse a esta nueva etapa.

–¿Qué le gustaría que pensara un cliente cuando sale de Raíces Los Sánchez?

–Que ha comido como en casa. Ese es el objetivo. Queremos que se sienta la familiaridad de siempre, pero con un punto más de cuidado y dedicación. Como si la abuela hubiera cocinado, pero con una vuelta más profesional.