Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«Queremos que el cliente sienta que le ha cocinado su abuela, pero con una vuelta más profesional»

Gema Sánchez es gerente y propietaria de Raíces Los Sánchez, un nuevo concepto del negocio familiar

David Roth

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

Raíces Los Sánchez es la evolución natural del conocido bar de tapas Los Sánchez, un negocio familiar que lleva década y media consolidado en Roquetas ... de Mar. En julio de este año, la nueva generación de la familia encabezada por Gema Sánchez, gerente e hija de los fundadores, abrió un restaurante propio junto al local original. La propuesta apuesta por un concepto más reposado, centrado en el producto y en una cocina que devuelva a cada plato el tiempo que necesita. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «¿Dónde van a poner los palcos para la Semana Santa? ¿La procesión irá en zigzag?»
  2. 2 Este es el local que reabre tras 11 meses cerrado por las obras del Paseo
  3. 3 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  4. 4 La Hermandad del Cristo del Mar inaugura su gran rastrillo en Roquetas
  5. 5 Ecovidrio lanza una campaña para fomentar el reciclaje en El Ejido
  6. 6 El IDM La Gloria estrena nuevo suelo con pavimento sintético
  7. 7 La abogada de la madre del niño asesinado en Garrucha dice que su clienta niega haber participado en los hechos
  8. 8 Detienen en Madrid al presunto autor del robo en la Iglesia de San Roque de Almería
  9. 9 «Le han aplazado la cita a mi bebé hasta el 14 de enero»
  10. 10 El sorprendente e inusual visitante que ha sido visto en la costa este fin de semana

Publicidad

24.0.520974447Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Queremos que el cliente sienta que le ha cocinado su abuela, pero con una vuelta más profesional»

«Queremos que el cliente sienta que le ha cocinado su abuela, pero con una vuelta más profesional»