Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior del Palacio de Justicia de Almería. R. I.

Tres años y medio de cárcel por el alijo de 1.300 kilos de hachís en la playa de Torregarcía

Los cuatro procesados reconocen ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Almería su participación en el desembarco de la droga en junio de 2024

E. P.

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:52

Comenta

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y medio de prisión a cuatro varones que reconocieron haber participado en el desembarco de ... más de 1,3 toneladas de hachís distribuido en fardos en la playa de Torregarcía, en la capital almeriense, el pasado 20 de junio de 2024. El fallo, dictado en firme tras el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, les impone además dos multas que suman de 8,2 millones de euros con 30 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o insolvencia por un delito contra la salud pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  2. 2 La Hermandad del Cristo del Mar inaugura su gran rastrillo en Roquetas
  3. 3 El IDM La Gloria estrena nuevo suelo con pavimento sintético
  4. 4 Ecovidrio lanza una campaña para fomentar el reciclaje en El Ejido
  5. 5 Este es el local que reabre tras 11 meses cerrado por las obras del Paseo
  6. 6 «¿Dónde van a poner los palcos para la Semana Santa? ¿La procesión irá en zigzag?»
  7. 7 El sorprendente e inusual visitante que ha sido visto en la costa este fin de semana
  8. 8 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  9. 9 Servicios Sociales recibe una donación de 500 plantas para decorar varios centros en El Ejido
  10. 10 La abogada de la madre del niño asesinado en Garrucha dice que su clienta niega haber participado en los hechos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres años y medio de cárcel por el alijo de 1.300 kilos de hachís en la playa de Torregarcía

Tres años y medio de cárcel por el alijo de 1.300 kilos de hachís en la playa de Torregarcía