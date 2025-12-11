Tres años y medio de cárcel por el alijo de 1.300 kilos de hachís en la playa de Torregarcía

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y medio de prisión a cuatro varones que reconocieron haber participado en el desembarco de ... más de 1,3 toneladas de hachís distribuido en fardos en la playa de Torregarcía, en la capital almeriense, el pasado 20 de junio de 2024. El fallo, dictado en firme tras el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, les impone además dos multas que suman de 8,2 millones de euros con 30 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o insolvencia por un delito contra la salud pública.

La sentencia ordena que se deduzca testimonio con todas las actuaciones y se incoe una pieza separada contra un quito acusado, quien no mostró su conformidad con los hechos, por lo que será enjuiciado en una vista oral aparte. El resto de los procesados reconocieron su papel en la descarga de una embarcación que atracó en la playa a primera hora de la mañana procedente de costas africanas cargada de fardos de resina de cannabis.

Así, los acusados colaboraron en la descarga de una embarcación semirrígida de goma, de 12 metros de eslora con tres motores de 300 caballos cada uno, que entró en la playa de Torregarcía, momento en el que fueron sorprendidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta.

Los agentes, que se personaron en el lugar de los hechos avisados por algunos testigos que vieron lo que ocurría, intervinieron la embarcación, los fardos que habían quedado esparcidos por la playa y detuvieron a los acusados en las proximidades.

En total, los agentes se hicieron con diez lotes de droga que arrojaron un peso final de 1.328,3 kilos, de modo que la droga habría alcanzado en el mercado ilícito un valor estimado superior a los dos millones y medio de euros.