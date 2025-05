Alicia Amate Almería Martes, 20 de mayo 2025, 23:54 Comenta Compartir

Juan Francisco Colomina se convirtió el sábado en secretario general de la Agrupación del PSOE de Almería ciudad. Reconoce recibir con «muchísima ilusión» un cargo para el que llevaba más de medio año preparándose. Sin embargo, no fue hasta casi el último momento cuando confirmó su candidatura, que se impuso sobre su oponente, Antonio Ruano, por apenas un puñado de votos. Suficiente para tener la oportunidad de dar forma a su proyecto, que no considera continuista pese a haber ostentado la Secretaría de Organización en la directiva anterior.

-Acaba de ser elegido secretario general de la Agrupación Local del PSOE en Almería, ¿cómo se toma el cargo?

-Pues con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, con mucha humildad porque la responsabilidad es muy grande. Pero, sobre todo, con muchísima ilusión.

-¿Tenía claro que se quería presentar?

Sí, ya lo tenía claro desde hacía varios meses. Había hablado con varios compañeros, siempre tienes que hablar con los compañeros. Si no tienes apoyo, pues lógicamente no te presentas. Pero sí, ya desde hace unos meses lo tenía claro. Lo que pasa es que hasta que no llegaran los procesos correspondientes pues tampoco me correspondía a mí dar la noticia antes de tiempo. Pero sí, sí, lo tenía claro desde hacía, por lo menos, 6 o 7 meses. Desde Navidad.

-¿Y qué le ha empujado a presentarse a este cargo?

-Primero, las ganas de cambiar la ciudad. Eso para empezar. Yo casi que que he crecido con un gobierno del Partido Popular pero eso ya hay que empezar a cambiarlo. Luego, vengo con una una estructura muy renovada, con mucha gente joven. Y, bueno, cuando gente joven, veinteañeros, de treinta y poco, te viene y te dice 'oye, pues preséntate tú que queremos hacer esto, tenemos esta idea'. Ese empuje también me ha ayudado a dar el paso.

-Se dice que como es secretario de Organización de la anterior Ejecutiva, representa la lista continuista, ¿se considera así?

-No, no me considero continuista. Más que nada porque las dos listas veníamos de la anterior ejecutiva, es verdad que yo venía de la Secretaría de Organización, pero no creo que sea continuista. De hecho, en mi Ejecutiva, si se analiza un poco, evidentemente hay compañeros que repiten, porque somos los compañeros que somos, pero más de la mitad es renovada. Hay gente que nunca ha estado en cargo orgánico, hay gente muy joven, líderes sociales. Sobre todo, algo que para mí era muy importante era líderes de barrio.

-Al final, las elecciones fueron ajustadas. Ha ganado con un 54%, ¿esperaba ese resultado?

-La verdad, yo esperaba ganar y así ha sido. Así que, en ese sentido, estaba dentro de los pronósticos que nosotros manejábamos. Y bueno, evidentemente cuando se presentan dos listas, pues siempre los resultados suelen ser un poquito más ajustados. Realmente, lo que había eran dos visiones orgánicas porque el proyecto más o menos era parecido. Teníamos claro cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tenemos, sobre todo para mejorar.

-¿Cómo es la relación entre ambos?

-El compañero Antonio (Ruano) y todos los compañeros que iban con él se han puesto a disposición de la Ejecutiva y del partido. Nosotros vamos a trabajar todos juntos. Antonio es concejal, hay otros compañeros que también son líderes de barrio, del Alquián, de la Cañada, de Cabo de Gata, que son fundamentales para nosotros. De hecho, ya me llamaron algunos de ellos para ponerse a disposición, para trabajar y que les diésemos tareas. A lo mejor, de primeras se da una imagen de división pero la verdad es que no la ha habido. Ha habido simplemente dos modelos de gestión orgánica del partido. Pero una vez que el sábado pasó, los compañeros se quedaron ahí hasta. Y eso también facilita mucho el entendimiento, sobre todo un entendimiento interno, que luego se traslada a la calle. Y ese entendimiento interno nos da mucha fuerza.

-Ha comentado que los dos ven las mismas debilidades y fortalezas en la formación. ¿Cuáles son?

-Debilidades, pues que tenemos que centrarnos más en la gente y no tanto en nosotros. Quizás el partido ha estado un poco inmerso mirando hacia adentro y, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es mirar hacia afuera, fundamentalmente; hacia los vecinos y hacia los barrios y hacia los colectivos, que son gente que nos está esperando. De hecho, tengo la satisfacción de que mucha gente que no son militantes me están diciendo que me pase para plantearme cuestiones porque tiene problemas con el Ayuntamiento. Ha sido una respuesta ciudadana, para mí, sorpresiva porque no pensaba que la gente estaba tan pendiente de lo que pasaba en el partido. Como fortaleza, pues que somos un partido bastante grande y, de alguna forma, tenemos implantación territorial en todo el municipio. Y eso es lo que tenemos que poner en marcha, esa maquinaria en la que tenemos que poner en marcha, lo decía en mi discurso de presentación, para que nosotros nos convirtamos en las manos y los ojos de la ciudadanía en las instituciones. Ese es un potencial, si lo movilizamos, somos imparables.

-Ahora que habla del Ayuntamiento de Almería, ¿habrá cambios para las municipales?

-Todavía falta un tiempo porque primero tenemos las elecciones andaluzas. Pero bueno, la compañera Adriana (Valverde) ya dijo que ya no iba ser candidata y, por tanto, evidentemente, se abre un periodo de reflexión en el que tenemos que buscar a los mejores perfiles para el Ayuntamiento y, en ese aspecto, claro que va a haber un cambio respecto a las últimas municipales. Lo que pasa es que todavía queda un año y pico largo hasta que llegue ese proceso. Lo que yo tengo claro es que no voy a agotar al partido en esos temas internos hasta que no llegue. Evidentemente es un debate que abriremos y los compañeros que se quieran presentar pues, desde ahí, el resto de compañeros del partido decidirán quienes son los mejores compañeros o compañeras para liderar el partido en el Ayuntamiento.

-Pero cuando se acerca una campaña electoral, necesitan que el candidato se conozca.

-Nuestra intención no es agotar los plazos hasta el último momento, sino que también dependemos mucho de los plazos de las elecciones andaluzas. Pero mi intención, como secretario general, es que el equipo que tenga que dirigir el Grupo Municipal Socialista dentro de dos años, dentro de lo posible, cuanto antes se sepa, mejor.

-¿Cuáles son las bases de su proyecto para el PSOE local de Almería?

Para empezar, mucha presencia en los barrios, muchísima. Creo que el proyecto fundamental de esta ejecutiva se pivota sobre eso. Ha habido tres alcaldes del PP con tres planes estratégicos pero no hay un modelo de ciudad y cada barrio, últimamente, se está convirtiendo en barrio aislado. No hay intercomunicación. Nosotros tenemos claro que eso es la muerte de la ciudad. Un ejemplo. Almería últimamente ha crecido en torno al 4% de población, que a priori es un dato positivo. Pero si tú ves el área metropolitana, Roquetas ha crecido el 21% y Huércal de Almería el 12%. Por tanto, la gente no se está viendo vivir en Almería. La gente yendo fuera. ¿Y eso es por qué? Porque hay una serie de problemas, como la vivienda, como la movilidad, y esos problemas fundamentalmente están haciendo que los barrios estén quedando aislados. Ya no solo el centro. Los Ángeles, el Zapillo, las 500 Viviendas, la Plaza de Toros… hay una serie de barrios que se están quedando cada vez más aislados, más envejecidos. Eso es, al final, la falta de un proyecto, de un modelo de ciudad por parte del equipo de gobierno. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Todo lo contrario, unir los barrios, potenciar los colectivos.

-¿Cómo se aborda eso?

-Es muy difícil, lógicamente. Pero hay que empezar ya con esa escucha activa en los barrios y en los colectivos. Y esa es la base de mi proyecto. No se puede presentar un programa electoral cada cuatro años, eso no funciona. Nosotros lo queremos tener algo ya a largo plazo. Eso lleva su tiempo de trabajo. No partimos de cero porque llevamos trabajando desde hace bastantes meses en ese plan, que lo vamos a ir presentando no cuando lleguen las municipales, sino que lo vamos a ir presentando en estos dos años, poquito a poco, con conferencias, en colectivos, en los barrios. No vamos a esperar a última hora, sino que poco a poco vamos a decir que este es el proyecto del PSOE. Queremos que el programa electoral y el modelo de la ciudad, fundamentalmente, sea de los ciudadanos. No de la institución hacia los ciudadanos, sino de los ciudadanos a la institución y que la institución, en este caso el ayuntamiento, sea la que lo ponga en marcha. Y creo que eso es importante, porque muchas veces nosotros podemos creer que para la ciudad es importante una cosa concreta y resulta que es que los ciudadanos nos están pidiendo eso. Que es lo que yo creo que es lo que está pasando en la ciudadanía ahora mismo. Que se están haciendo cosas al margen de la ciudadanía.

-¿Le veremos como alcalde?

-No, no, no… Yo no. Pero digo, que porque no toca. Si la pregunta es ¿veo al Partido Socialista en la Alcaldía? Por su puesto. Eso lo tengo clarísimo. El PSOE, sí. ¿Puedo ser yo el alcalde? Hasta que ese proceso no se abra, pues ni me veo ni me dejo de ver. Ahora, ¿el Partido Socialista en la alcaldía? Tengo la absoluta seguridad de que en 2027 el Ayuntamiento de Almería va a ser gobernado por el Partido Socialista.

-¿Ve débil al PP en el Ayuntamiento de Almería?

-Absolutamente, sí. Primero, porque ha llegado el Ayuntamiento prometiendo una serie de cosas, por ejemplo, no subir impuestos y lo primero que ha hecho es subir impuestos. Y eso al final la gente se lo está tomando como un gran engaño. Que haya tres alcaldes en los últimos 22 años y que cada alcalde haya tenido un modelo estratégico y un proyecto de ciudad y los tres han fracasado, pues eso también te habla de que ellos mismos ni siquiera saben muy bien por dónde dirigir la ciudad. Por tanto, sí, hay síntomas muy claros de agotamiento del Partido Popular en la ciudad. (…) Cada vez que hablo con vecinos pregunto ¿qué gran proyecto ha puesto en marcha el Partido Popular que haya transformado la ciudad? Y se quedan ahí pensando. Esa es la realidad. Después de 20 años hay mucho marketing, hay mucho postureo.

-Una de las críticas de su oponente se centraba en que usted trabaja en la Secretaría de Memoria Democrática del Gobierno y que, por tanto, no se encuentra en Almería. ¿Cómo va a compaginar?

-Lo importante no soy yo, lo importante es el equipo y yo tengo un equipo impresionante de gente que está más que preparada para llevar las tareas que tienen que llevar a cabo. Y, por supuesto, además, yo estoy en Almería. Yo tengo mi residencia aquí, vivo aquí. Y, evidentemente, ahora mismo tengo una responsabilidad en el Gobierno de España pero es verdad que mi trabajo me permite también estar pendiente de lo que pasa en Almería y también de lo que pasa en Andalucía. No hay mayor problema por eso. Porque yo, al final, tengo la posibilidad de tener un equipo muy potente que trabaja al margen de si yo vivo en Almería o tengo un trabajo aquí de mañana y tarde que tampoco me permitiría estar al 100% en el partido. No se trata de eso. Se trata de hacer un equipo que trabaje mucho, que esté en el territorio y no centrarnos en estar metido en una sede o en un partido político metido dentro, sino que salgamos a la calle. Además, desde Madrid trabajo mucho por toda España por mi trabajo. He visto agrupaciones del PSOE y hay cosas que me he traído para acá de cómo funcionan, cómo se gestionan, qué hacen. Y ver que otros municipios donde el PP tenía mayoría absoluta, vease Jaén, por ejemplo, se ha dado el vuelco y gobierna el PSOE. ¿Cómo? Haciendo otro tipo de iniciativas políticas que a nosotros nos vienen muy bien. Yo creo que más que las flaquezas, yo me he tomado siempre como una fortaleza.

-Habla de votos, pero ¿necesita el PSOE de Almería tener más militancia?

-El PSOE de Almería lo que necesita es que nosotros como ejecutiva reactivemos la militancia y la hagamos responsable de la tarea del trabajo. Y eso es una tarea que tengo yo como secretario general. ¿Hace falta más militancia? Yo creo que lo que hace falta son más votantes. A partir de ahí, pues, todo sale rodado. Lo que tenemos que hacer es que con todos los compañeros y compañeras que tiene el partido, que somos muchos, somos cerca de 800 militantes, es que todos y cada uno se sientan parte de este proyecto. Y eso es la principal tarea que tenemos como ejecutiva, aparte de salir a la calle y escuchar a los vecinos porque hay gente que está esperando que el partido tenga un proyecto atractivo para votarnos. Además que somos la única alternativa que hay al PP. O sea, aquí no hay otra. Yo animo a toda la gente esta de izquierda progresista a que voten al PSOE.

-O, simplemente, a que voten, que se ha visto muy poca participación en las últimas elecciones.

-Hay que reactivar a esos votantes que no votan al PP, no votan a la derecha de la ciudad, pero que están esperando que el PSOE presente un proyecto y diga, lo voy a votar. Y eso lo vamos a conseguir. Vamos, de eso estoy más que convencido.