El PSOE andaluz rechaza «extender la mancha de tres sinvergüenzas a todo el partido» La portavoz socialista en el Parlamento censura las «lecciones de moralidad» del PP, al que acusa de no indignarse con el caso del «vicepresidente de la Diputación de Almería que hacía negocios con las mascarillas»

E. P. Miércoles, 18 de junio 2025, 14:42

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha defendido la actuación «rotunda» de la dirección federal del PSOE ante la corrupción al hilo del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la pasada semana provocó la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización, al tiempo que ha rechazado las «lecciones de moralidad» que provengan del PP, y «extender la mancha» que dejan «tres sinvergüenzas» a «todo el partido» socialista.

Así lo ha señalado Ángeles Férriz en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz que ha iniciado subrayando que a los socialistas les «duele y nos rompe que haya compañeros que manchen» los «valores, principios», el «trabajo» y la «honradez» de los socialistas de una «manera tan burda y obscena».

En ese punto, ha diferenciado al PSOE del PP, ya que, según ha sostenido, mientras el Partido Popular «tiene naturalizada la corrupción en sus filas», los socialistas «ni la tenemos ni queremos tenerla normalizada», y «por eso actuamos desde el minuto cero, por eso no lo tapamos, por eso no lo justificamos, por eso no mantenemos en los cargos» a quienes protagonizan esos casos.

En esa línea, ha criticado que haya «dirigentes» del PP que en los últimos días traten de dar a los socialistas «lecciones de moral, de ética, de transparencia, de democracia», y lo ha considerado «curioso, porque parece que lo de la indignación va sólo con los demás, no con ellos», según ha comentado.

Así, la portavoz socialista se ha preguntado si al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que «está muy indignado» con la corrupción que afecta al PSOE, «no le indignan» los casos de «la alcaldesa de Marbella» (Málaga), Ángeles Muñoz (PP), «casada y madrastra de un narcotraficante, con doce millones de euros que no ha sido capaz de contarnos de dónde le viene», y del que fuera director general de Pesca José Manuel Martínez, al que «han tenido que echar del Gobierno» andaluz «porque hacía chanchullos y aprovechaba su posición y su cargo para beneficiar a la empresa de la que venía».

También ha preguntado si al presidente 'popular' andaluz «no le indignan» los casos del «vicepresidente de la Diputación de Almería que hacía negocios con las mascarillas», o del delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, «y sus tejemanejes con el tanatorio (de Mairena del Alcor)», y ha cuestionado si es que todos estos representantes del PP «no tienen que dimitir, porque algunos de ellos están imputados», según ha subrayado.

«Sin credibilidad»

En esa línea, ha sentenciado que «el PP no tiene credibilidad ninguna para exigir nada sobre corrupción mientras no sea capaz de limpiar su casa», y Juanma Moreno «no puede dar lecciones de nada mientras tenga a tres miembros de su Gobierno imputados por desviar 1.500.000 euros de la sanidad pública a la privada».

Ángeles Férriz ha aludido así a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García; al director de la Escuela Andaluza de Salud Pública y anterior gerente del SAS, Diego Vargas, y al director de la Central de Compras del SAS en Cádiz, Demetrio González, todos ellos «investigados por la justicia y la Fiscalía Anticorrupción» por las denuncias que el PSOE-A en Sevilla y Podemos en Cádiz han presentado por presuntas irregularidades en contratos del SAS.

Tras ello, la representante socialista ha insistido en señalar que «la corrupción en el PP no es algo ocasional», sino «permanente», y los 'populares' «conviven sin ningún tipo de problema» con ella, mientras que a los socialistas «nos indigna, nos avergüenza, nos asquea, que haya casos en nuestras filas», pero «lo que no vamos a hacer es que nos indigne nuestra corrupción y no nos indigne la corrupción de los demás», ha advertido.

A preguntas de los periodistas, además, ha remarcado que el PSOE reaccionó «en un par de horas» una vez que «tuvo conocimiento de aquel informe de la UCO y de lo que arrojaba», apartando «a aquellos que no merecen formar parte de este partido porque no representan los valores y principios» del mismo.

También ha apuntado que no cree que este asunto suponga «ningún problema» para la candidatura de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a la Junta en las próximas elecciones andaluzas.

Asimismo, Férriz ha subrayado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, «lo primero que ha hecho» tras difundirse el informe de la UCO «es pedir perdón a toda España», y ha sido «bastante claro», además de que «ha asumido en primera persona su equivocación» tras haber confiado a Santos Cerdán la Secretaría de Organización del partido.

Dicho esto, ha apostillado que el actual Gobierno «fue elegido para hacer muchas cosas, ha desplegado el mayor escudo social que ha tenido este país», que «arroja unos datos económicos como nunca habíamos visto, con un nivel de empleo como nunca», y los socialistas están «asqueados, indignados con lo que hemos leído y, sobre todo, oído».

Pero, «a partir de ahí, lo que no podemos hacer es extender la mancha de tres sinvergüenzas a todo un partido», ha sostenido Ángeles Férriz, quien se ha reivindicado como «representante» del PSOE que ha «combatido toda» su vida «la corrupción y la pienso seguir combatiendo», y «la de mis filas más todavía», ha remarcado para justificar que no le parece «justo que gente que llevamos trabajando de manera honrada, honesta, dejándonos la piel por este partido, por defender unas ideas, unos principios y por defender, sobre todo, a la gente a la que representamos, tengamos que pagar por tres sinvergüenzas».

«Y por eso creo que el presidente del Gobierno ha hecho lo que había que hacer», que ha sido «apartar con unos indicios, desde luego, bastante graves, a la gente que no merecía estar en este partido», como «así debe ser y así ha sido siempre en el PSOE cuando ha habido algún caso de corrupción», ha abundado.

«Hasta el moño de puteros»

Por otro lado, preguntada por la vinculación de socialistas con prostitutas en algunos de los casos de presunta corrupción que se investigan, Ángeles Férriz se ha remitido a unas declaraciones de la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Andrea Fernández, que «expresó a la perfección lo que sentimos las mujeres socialistas», según ha valorado.

«No vamos a mirar para otro lado, porque, como ella misma decía, no cabe ni un solo milímetro de autocomplacencia ante estas cuestiones tan repugnantes y tan asquerosas», ha dicho Ángeles Férriz, que ha exclamado en ese punto que «hasta el moño estamos ya de puteros, y por eso queremos medidas contundentes, porque no cabe ya más repugnancia cuando se habla así de las mujeres».

Tras ello, ha reclamado también «hechos contundentes», y ha pedido al conjunto del «arco parlamentario que se indigna y que aprovecha estas circunstancias para atacar al contrincante político», que «sea coherente» y apoye la ley que el PSOE llevó al Congreso de los Diputados «para abolir la prostitución», y que se deje así «de explotar a mujeres», según ha concluido.