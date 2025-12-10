La nueva moda de reservar una sala de cine para jugar a videojuegos

Atrás quedaron los días en los que ir al cine era un auténtico acontecimiento social. Las salas repletas, las colas interminables para ver los grandes ... estrenos y la emoción previa a la apertura de puertas forman parte ya de la nostalgia de quienes vivieron esa época. Con la irrupción de los soportes digitales, de las plataformas de streaming y de nuevas formas de consumo audiovisual, el sector cinematográfico, aunque goza de buena salud, sí que ha querido reinventarse para adaptarse a los nuevos tiempos.

En Almería, esa transformación es evidente en aspectos como que ahora el espectador puede sacar su entrada por internet o directamente en la puerta, pero a través de máquinas automatizadas que han sustituido al tradicional vendedor de taquilla. Además, como valor diferenciador cuentan con equipos de sonido de alta calidad, que, por mucho que se quiera, es difícil instalar en un hogar común y corriente.

Diversificación de servicios

Pero esta adaptación no se limita a la forma de comprar entradas. Los cines también han comenzado a diversificar sus servicios para ofrecer experiencias distintas dentro de sus instalaciones. Una de las propuestas más llamativas, y que se ha puesto especialmente de moda en los últimos meses, es la posibilidad de alquilar una sala de cine para jugar a videojuegos.

Lo que antes parecía un sueño reservado a los más entusiastas del gaming, hoy es un plan accesible para cumpleaños, reuniones con amigos o tardes en familia.

En Kinépolis Almería, ubicado en el Centro Comercial Mediterráneo, esta modalidad está ganando seguidores. Desde el propio complejo explican este tipo de servicio: «Tu videojuego favorito, pantalla XXL y un Menú Especial. Un plan original para celebrar tu cumpleaños, compartir con tus amigos o disfrutar en familia.» Bajo la marca KinePLAY, los participantes pueden disfrutar de una sala privada equipada con butacas cómodas, sonido envolvente y una pantalla gigantesca para vivir los videojuegos como nunca antes.

Dinámica sencilla

La dinámica es sencilla. El cliente puede llevar su propia consola o, si lo prefiere, pedir prestada una PS4 con hasta cuatro mandos, por un coste de 15 euros, aunque para formalizar la reserva es necesario un mínimo de seis personas. Otros cines de Almería también ofrecen esta tendencia.

Desde Yelmo Cines explican que es posible alquilar no solo una sala, sino también el vestíbulo o incluso el cine completo para eventos privados, ya sean empresariales, familiares o de amistad. Sus espacios permiten aforos muy variados, desde 36 hasta 725 butacas, y ofrecen varias modalidades de experiencia: Luxury, Premium, Tradicional, Sala Junior y la imponente Macro XE. Además, dan la opción de personalizar las estancias y realizar distintas actividades dentro y fuera de la sala, aprovechando siempre la mejor tecnología de imagen y sonido.

La reconversión del sector cinematográfico sigue avanzando, y propuestas como esta demuestran que las salas de cine buscan nuevos caminos para atraer público y mantenerse vivas en una época en la que la pantalla del salón se ha convertido en el principal rival. No obstante, para muchos la experiencia de ver una película en pantalla grande, con sonido envolvente y en la oscuridad de una sala sigue siendo inigualable, aunque los tiempos hayan cambiado y el sector esté evolucionando.