La salas de cine de Almería están diversificando sus servicios.

La nueva moda de reservar una sala de cine para jugar a videojuegos

Los cines de Almería se reinventan y ofrecen sus salas para que grupos de amigos y familias disfruten de sus videojuegos favoritos en pantallas gigantes

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 20:54

Atrás quedaron los días en los que ir al cine era un auténtico acontecimiento social. Las salas repletas, las colas interminables para ver los grandes ... estrenos y la emoción previa a la apertura de puertas forman parte ya de la nostalgia de quienes vivieron esa época. Con la irrupción de los soportes digitales, de las plataformas de streaming y de nuevas formas de consumo audiovisual, el sector cinematográfico, aunque goza de buena salud, sí que ha querido reinventarse para adaptarse a los nuevos tiempos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

