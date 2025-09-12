Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Común Mente

Cambiemos las rutinas

«Para poder gestionarlas nada mejor que saber cómo funcionan esas rutinas en el cerebro»

Miguel Arranz

Psicólogo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:07

Nuestro cerebro es un órgano que tiende a ser eficiente en cuanto al manejo de recursos y energía y, en determinadas ocasiones, puede parecernos que ... es un vago redomado al que le cuesta horrores cambiar sus rutinas. Y es que aprender cosas nuevas, tomar decisiones conscientes o resolver problemas complejos consume muchos recursos (atención, memoria de trabajo, glucosa) y cuando encuentra una manera que funciona —una rutina, un hábito, un patrón de pensamiento— la repite sin miramientos. Pero esas rutinas a veces pueden sernos perjudiciales como cuando queremos cambiar nuestra manera de alimentarnos y optar por una dieta más saludable que nos haga perder de paso los kilos ganados tan alegremente en el periodo vacacional. Para poder gestionarlas nada mejor que saber cómo funcionan esas rutinas en el cerebro.

